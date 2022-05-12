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Нам потрібна підтримка надлюдини! Захисники Азовсталі звернулися до Ілона Маска

12 Травня 2022, 11:19
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Нам потрібна підтримка надлюдини! Захисники Азовсталі звернулися до Ілона Маска

Командир підрозділу 36 бригади морської піхоти України Сергій Волина попросив Ілона Маска допомогти вийти бійцям з Азовсталі до третьої країни.

– Кажуть, ти був телепортований з іншої планети, щоб навчити людей вірити у неможливе. Наші планети знаходяться поряд, тому що я живий там, де практично неможливо вижити. Допоможи нам вийти з Азовсталі до третьої країни. Якщо не ти – то хто? Підкажи, – написав він.

Також  боєць звернувся до кожної людини на планеті із проханням, щоб засновник Tesla та SpaceX побачив його звернення.

– Говорять, що його завданням було надихнути людство, змусити повірити у неможливе. Він довів, що для нього не існує неможливих завдань, що можливо все! Він ніколи не здається, як і ми! Нам потрібна підтримка надлюдини! – додав Волина.

Зазначимо, що з початком повномасштабної війни Ілон Маск допомагає Україні. Він уже надіслав кілька партій супутникового інтернету Starlink, щоб забезпечити зв’язком місця, де доступ ненадійний чи взагалі відсутній.

Пізніше стало відомо, що SpaceX також зареєструвала представництво в Україні.

Теги
SpaceX, Tesla, Ілон Маск, Азовсталь, Війна в Україні, Маріуполь
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