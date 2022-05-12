Командир підрозділу 36 бригади морської піхоти України Сергій Волина попросив Ілона Маска допомогти вийти бійцям з Азовсталі до третьої країни.

– Кажуть, ти був телепортований з іншої планети, щоб навчити людей вірити у неможливе. Наші планети знаходяться поряд, тому що я живий там, де практично неможливо вижити. Допоможи нам вийти з Азовсталі до третьої країни. Якщо не ти – то хто? Підкажи, – написав він.

@elonmusk people say you come from another planet to teach people to believe in the impossible.

Our planets are next to each other, as I live where it is nearly impossible to survive.

Help us get out of Azovstal to a mediating country. If not you, then who? Give me a hint. — Сергій Волина (@Serjvlk) May 11, 2022

Також боєць звернувся до кожної людини на планеті із проханням, щоб засновник Tesla та SpaceX побачив його звернення.

– Говорять, що його завданням було надихнути людство, змусити повірити у неможливе. Він довів, що для нього не існує неможливих завдань, що можливо все! Він ніколи не здається, як і ми! Нам потрібна підтримка надлюдини! – додав Волина.

Зазначимо, що з початком повномасштабної війни Ілон Маск допомагає Україні. Він уже надіслав кілька партій супутникового інтернету Starlink, щоб забезпечити зв’язком місця, де доступ ненадійний чи взагалі відсутній.

Пізніше стало відомо, що SpaceX також зареєструвала представництво в Україні.