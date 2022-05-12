Командир подразделения 36-й бригады морской пехоты Украины Сергей Волына обратился к Илону Маску с просьбой помочь выйти бойцам из Азовстали в третью страну.

– Говорят, ты был телепортирован с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом, потому что я жив там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выйти из Азовстали в третью страну. Если не ты – то кто? Подскажи, – написал он.

@elonmusk people say you come from another planet to teach people to believe in the impossible.

Our planets are next to each other, as I live where it is nearly impossible to survive.

Help us get out of Azovstal to a mediating country. If not you, then who? Give me a hint. — Сергій Волина (@Serjvlk) May 11, 2022

Вместе с тем, боец ​​обратился к каждому человеку на планете с просьбой, чтобы основатель Tesla и SpaceX увидел его обращение.

– Говорят, что его задачей было вдохновить человечество, заставить поверить в невозможное. Он доказал, что для него нет нерешаемых задач, что возможно все! Он никогда не сдается, как и мы! Нам нужна поддержка сверхчеловека! – добавил Волына.

Отметим, что с началом полномасштабной войны Илон Маск помогает Украине. Он уже отправил несколько партий спутникового интернета Starlink, чтобы обеспечить связью места, где доступ ненадежен или полностью отсутствует.

Позже стало известно, что компания SpaceX также зарегистрировала представительство в Украине.