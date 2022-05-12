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Нам нужна поддержка сверхчеловека! Защитники Азовстали обратились к Илону Маску

12 мая 2022, 11:19
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Нам нужна поддержка сверхчеловека! Защитники Азовстали обратились к Илону Маску

Командир подразделения 36-й бригады морской пехоты Украины Сергей Волына обратился к Илону Маску с просьбой помочь выйти бойцам из Азовстали в третью страну.

– Говорят, ты был телепортирован с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом, потому что я жив там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выйти из Азовстали в третью страну. Если не ты – то кто? Подскажи, – написал он.

Вместе с тем, боец ​​обратился к каждому человеку на планете с просьбой, чтобы основатель Tesla и SpaceX увидел его обращение.

– Говорят, что его задачей было вдохновить человечество, заставить поверить в невозможное. Он доказал, что для него нет нерешаемых задач, что возможно все! Он никогда не сдается, как и мы! Нам нужна поддержка сверхчеловека! – добавил Волына.

Отметим, что с началом полномасштабной войны Илон Маск помогает Украине. Он уже отправил несколько партий спутникового интернета Starlink, чтобы обеспечить связью места, где доступ ненадежен или полностью отсутствует.

Позже стало известно, что компания SpaceX также зарегистрировала представительство в Украине.

Теги
SpaceX, Tesla, Илон Маск, Азовсталь, Війна в Україні, Мариуполь
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