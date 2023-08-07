Американська модель Белла Хадід розповіла про проблему зі здоров’ям. У зірки – хвороба Лайма, тож Белла поділилася своїми успіхами в боротьбі з цією серйозною недугою.

Думками та вдячністю за підтримку знаменитість поділилася в Instagram.

– Та маленька я, яка страждала, пишалася б дорослою мною за силу волі та боротьбу. Дякую мамі за збережені медичні записи, що вірила в мене та підтримувала. Життя з хворобою Лайма вибило мене з колії. Бути сумним тоді, коли навколо стільки любові та можливостей – найнезрозуміліша річ у світі, – почала свої думку Белла.

Зірка показала знімки, які зробила в процесі лікування. Вона зізналася, що вибирала найпозитивніші з них.

Модель додала, що з нею зараз усе гаразд, і вона не шкодує про боротьбу з хворобою. Хадід також підбадьорила тих, хто зіткнувся з такою ж проблемою в житті.

– Якщо ви боретеся – все налагодиться. Я обіцяю це, залишайтеся сильними і вірте у свій шлях, ідіть по своїй правді. Я вдячна за життя на тлі 100 з гаком днів лікування Лайма, хронічної хвороби, майже 15 років невидимих страждань, що варті були того, щоб усе життя дарувати любов і бути собою, – зізналася зірка.

Нагадаємо, що хвороба Лайма – це інфекційна хвороба, яку передають кліщі під час укусу. На щастя, на сьогодні є ліки для лікування – залежно від складності ситуації, можна використовувати антибіотики, або ж лягти в інфекційний стаціонар.