Австралийская актриса Ребел Уилсон идет на поправку после травмы на съемочной площадке. На лицо звезды пришлось наложить швы.

Свое обращение к фанатам Ребел опубликовала в Instagram, в котором поблагодарила всех за поддержку.

— Привет всем, как дела? Я просто хотела поблагодарить вас за все ваши добрые пожелания. Выздоровление проходит просто замечательно, — начала свою мысль Уилсон.

В ролике можно заметить, что у актрисы до сих пор поврежден нос.

— Швы уже рассосались после несчастного случая. Неделю назад я снимала кино и получила удар прикладом по лицу. Это случилось случайно и стало для меня настоящих шоком. К счастью, я хорошо справляюсь с недугом, — заявила Ребел.

Напомним, что ранее Уилсон рассказала о последствиях травмы — звезде наложили три шва.

Это не первая звезда, у которой проблемы со здоровьем — в начале августа Арнольд Шварценеггер признался, что с детства страдает дислексией. Звезда Голливуда рассказал, что просто ужасно читает, за что его наказывали в школе.