Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька розповіла, як коханий Павло освідчився їй. Також співачка зізналася, що є найскладнішим у їхніх стосунках.

За словами артистки, вона дуже любить кіно та кінематографічні моменти, а тому обранець підготувався до пропозиції. Зробив чоловік її артистці у квітні 2023 року. Про це Олександра розповіла під час шоу Пекельні борошна на СТБ Євгену Клопотенку.

– Ми були у відрядженні. Я була в Іспанії, де їздила на концерти, Паша їздив у Німеччину за авто для армії. Він усе спланував, щоб я їхала назад і ми зустрілися у Венеції. Я одразу зрозуміла, що буде якась така історія. Він знайшов якусь точку, де це буде гарно і дуже переживав, – згадує Заріцька.

Додає, цей момент запам’ятається на довго, а їй було приємно, що коханий заморочився. Попри повну ідилію, є в їхніх стосунках і складні моменти, а саме – відстань.

Зараз дивляться

– Я часто виїжджаю і мене часто немає, а коли я за кордоном, то дуже зайнята, до того ж різниця в часі. Буває таке, що ми спілкуємося раз на день і це мало, ми сумуємо, намагаємося завжди підтримувати зв’язок, але це складно. Мені здається, що в наших стосунках це найскладніше, – поділилася Олександра.

У травні стало відомо, що Олександра Заріцька виходить заміж. Тоді артистка випустила новий кліп, у якому постала у фаті, а також показала кадри з коханим, на яких продемонструвала обручку.