Пропозиція руки і серця – важлива подія у житті як чоловіка, так і дівчини. У стосунках двох, коли ті точно впевнені в тому, що вони поруч зі своєю людиною, рано чи пізно настає цей момент. І він має бути незабутнім, щоб пронести його в пам’яті крізь роки.

Якщо ви зараз на цьому етапі свого життя, але не знаєте, як краще його організувати, ми вам допоможемо. Факти ICTV розкажуть, як зробити пропозицію руки і серця.

Коли можна і не можна робити пропозицію

Спершу потрібно розібратися – коли можна робити пропозицію, а коли не варто. Ви маєте бути впевнені, що час настав, і тут ідеться навіть не про те, скільки ви разом зі своєю половинкою, а про спільне майбутнє.

Зараз дивляться

Обговоріть плани на життя, як ви бачите свій розвиток як пари. Можливо, хтось готовий до весілля тільки тоді, коли є власне житло або успішна кар’єра, а, може, ваше ставлення до шлюбу абсолютно різне.

Пропозицію варто робити, коли ви впевнені в тому, що ваш партнер теж цього хоче і вже готовий до нового етапу в своєму житті.

Як зробити пропозицію руки і серця

Варіантів, як зробити пропозицію – безліч. Тут усе залежить від вашої фантазії та вподобань, проте деякі ідеї ми вам підкажемо, раптом ви оберете саме її.

У ресторані

Звучить доволі банально, проте це класика. Можливо, у вас є улюблений чи особливий заклад, де, наприклад, відбулося ваше перше побачення.

У ресторані можна просто замовити вечерю, під час якої з букетом квітів піднести коробочку з обручкою, а можна опрацювати цілий сценарій з адміністрацією. Наприклад, домовитися, щоб замість страви офіціант виніс прикрасу вечора, або замовити музичний супровід.

До слова, цей варіант не підходить для людей, які не люблять зайвої уваги, якщо, звісно, ви не зібралися орендувати цілий заклад.

На даху

Зараз безліч локацій, які надають свої послуги на даху. Наприклад, це може бути напівпрозора сфера, оформлена в романтичному стилі. Туди ви можете запросити свою половинку на побачення, замовити вечерю, подарувати їй квіти, а потім на тлі панорами міста несподівано зробити пропозицію руки і серця.

Під час квесту

Таку ідею можна втілити як вдома, так і на вулиці. Підготуйте гру із загадками, маршрутом, підказками. Під час розв’язання головоломок фінальним стане вручення обручки. Не варто вигадувати занадто складні завдання, щоб не поставити другу половинку в незручне становище.

На флешмобі

Тут вам знадобиться допомога перехожих або знайомих, можна, звісно і друзів, проте краще, щоб дівчина їх не знала. Вам також потрібно знати маршрут своєї другої половинки на зустріч до вас. Вам потрібно заздалегідь домовитися з тими, хто зустріне її на шляху, вручати їй по квітці.

Наприкінці вийдіть самі з букетом і скажіть довгоочікувані слова.

У подорожі

Це необов’язково має бути на тлі Ейфелевої вежі або на Долині метеликів у Туреччині. Можливо, ви зібралися в похід у гори, чим не прекрасне місце зробити пропозицію на вершині?

До слова, блогер Олег Машуковський освідчився своєму хлопцеві на Говерлі. Не любите гори? Не проблема. Це можуть бути водоспади, оглядові майданчики тощо. Залежить від місцевості, куди ви вирішите вирушити удвох.

Як зробити пропозицію дівчині вдома

Пропозицію руки і серця можна зробити і вдома, головне – атмосфера, яку створите навколо.

Печиво з передбаченням

Приготуйте сніданок для своєї другої половинки та принесіть його в ліжко. До чаю чи кави покладіть печиво з передбаченням, у яке покладіть записку Скоро тобі зроблять цікаву пропозицію. Після того, як дівчина її прочитає, дістаньте каблучку і скажіть ці слова. Також підготуйте букет квітів. Свята додадуть і кульки.

Доставка їжі

Усі ми іноді можемо лінуватися щось приготувати, тож запропонуйте другій половинці замовити доставку, заздалегідь домовившись із кур’єром, щоб, окрім їжі, він приніс обручку. Коли вона побачить коробочку, запитайте в неї – чи готова вона стати вашою дружиною.

Подарунки

Подарунки можна і потрібно дарувати без приводу – просто так. Підготуйте кілька коробок і дайте їх своїй другій половинці, в одну з яких покладіть головний атрибут.

Домашній улюбленець

Якщо у вас є домашній улюбленець, залучіть його до всієї цієї історії. Можна причепити каблучку на нашийник кішки або песика і в потрібний момент покликати улюбленця.

Пелюстки троянд

Розкидайте по підлозі пелюстки троянд і прикрасьте ними ліжко, запаліть свічки, наповніть кімнату кулями у вигляді серця і приготуйте смачну вечерю. Коли дівчина побачить цей сюрприз, найімовірніше, вона вже зрозуміє, до чого все йде. Але варіант дуже красивий.

Як бачите, варіантів зробити пропозицію безліч, а тому подумайте, що найбільше може сподобатися вашій половинці. Успіху!