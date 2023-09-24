Солистка группы Kazka Александра Зарицкая рассказала, как возлюбленный Павел сделал ей предложение. Также певица призналась, что является самым сложным в их отношениях.

По словам артистки, она очень любит кино и кинематографические моменты, а потому избранник подготовился к предложению. Сделал мужчина его артистке в апреле 2023 года. Об этом Александра рассказала во время шоу Пекельні борошна на СТБ Евгению Клопотенко.

— Мы были в командировке. Я была в Испании, где ездила на концерты, Паша ездил в Германию за авто для армии. Он все спланировал, чтобы я ехала назад и мы встретились в Венеции. Я сразу поняла, что будет какая-то такая история. Он нашел какую-то точку, где это будет красиво и очень переживал, — вспоминает Зарицкая.

Добавляет, этот момент запомнится на долго, а ей было приятно, что возлюбленный заморочился. Несмотря на полную идиллию, есть в их отношениях и сложные моменты, а именно — расстояние.

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— Я часто выезжаю и меня часто нет, а когда я за границей, то очень занята, к тому же разница во времени. Бывает такое, что мы общаемся раз в день и это мало, мы скучаем, стараемся всегда поддерживать связь, но это сложно. Мне кажется, что в наших отношениях это самое сложное, — поделилась Александра.

В мае стало известно, что Александра Зарицкая выходит замуж. Тогда артистка выпустила новый клип, в котором предстала в фате, а также показала кадры с возлюбленным, на которых продемонстрировала кольцо.