Український співак Артем Пивоваров відверто розповів, скільки заробляє на написанні пісень, а також про те, який найдивніший подарунок він отримував від прихильників.

Про це він розповів Олександрі Кучеренко в ексклюзивному інтерв’ю 33 за 3 програми Ранок у великому місті на ICTV.

На запитання Хто такий Артем Пивоваров, він відповів: Брюс Лі у музиці. А може і не лише в музиці, адже Артем є давнім прихильником єдиноборств. Артист чимало часу приділяє саме тренуванням.

За його словами, популярність йому потрібна, аби монетизувати свою творчість.

Щоб почати заробляти на творчості йому знадобилися три роки. На старті кар’єри Артем заробляв тим, що писав треки іншим зірками. До речі, перший його гонорар склав – $300. А ось найдорожча пісня від Артема Пивоварова коштувала $15 тис. Нині готується трек Артема для Злати Огнєвіч, про його вартість він не розповів.

Виконавиць вважає, що головні відмінності українського шоубізнесу полягають у стилі виконання та подачі.

– Вони дуже аутентичні. Одразу можна ідентифікувати, що це український артист, – зазначив Артем.

Артист часто отримує подарунки від шанувальників, проте деякі з них можуть збити з пантелику. Одного разу йому подарували зовсім дивний презент.

– Це був кіт. Я віддав його сусідці, – розповів Пивоваров.

Крім того, він назвав топ-3 найпопулярніших українських артисти: Назарій Яремчук, Іван Дорн, Джамала.