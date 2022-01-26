Украинский певец Артем Пивоваров откровенно рассказал, сколько зарабатывает на написании песен, а также о том, какой удивительный подарок он получал от поклонников.

Об этом он рассказал Александре Кучеренко в эксклюзивном интервью 33 за 3 программы Утро в большом городе на ICTV.

На вопрос Кто такой Артем Пивоваров он ответил: Брюс Ли в музыке. А может и не только в музыке, ведь Артем является давним поклонником единоборств. Артист немало времени уделяет именно тренировкам.

По его словам, популярность ему нужна, чтобы монетизировать свое творчество.

Чтобы начать зарабатывать на творчестве, ему понадобились три года. На старте карьеры Артем зарабатывал тем, что писал треки другим звездам.

Кстати, первый его гонорар составил – $300. А вот самая дорогая песня от Артема Пивоварова стоила $15 тыс. Сейчас готовится трек Артема для Златы Огневич, о его стоимости он не рассказал.

Исполнитель считает, что главные отличия украинского шоубизнеса заключаются в стиле исполнения и подачи.

— Они очень аутентичны. Сразу можно идентифицировать, что это украинский артист, – отметил Артем.

Артист часто получает подарки от поклонников, однако некоторые из них могут сбить с толку. Однажды ему подарили совсем удивительный презент.

— Это был кот. Я отдал его соседке, – рассказал Пивоваров.

Кроме того, он назвал топ-3 самых популярных украинских артистов: Назарий Яремчук, Иван Дорн, Джамала.