Твій день: Пивоваров, Саніна, Alyona Alyona та Onuka показали спільний кліп

Артем Пивоваров, Юлія Саніна, Alyona Аlyona та Onuka презентували сингл Твій день, який став саундтреком комедії Найкращі вихідні.

Вперше сингл прозвучав влітку 2021 на сцені фестивалю Atlas Weekend після концерту гурту The Hardkiss. Саме в рамках фесту і знімалась комедія. А фінальна сцена була зняла наприкінці Atlas Weekend. Напередодні зйомок фінальної сцени комедії учасники колаборації запросили своїх фанатів лишитися після концерту, аби першими почути фрагмент нової пісні.

– Історія фільму розгортається в Києві і, частково, на фестивалі, де звучить різна музика, на різний смак — саме це все і надихнуло мене об’єднати чотирьох різножанрових артистів. Не хочеться спойлерів, але виконання пісні стане кульмінаційним моментом у фільмі, – зазначив саундпродюсер картини Євген Філатов.

Режисер фільму Влад Климчук впевнений, що трек стане гімном вечірок 2022 року.

– Ідея концепту кліпу виникла, відштовхуючись від ідеї самого фільму — чотири різні історії, зняті в різних піджанрах комедії. Для музичного відео на колаборацію чотирьох класних артистів, що роблять музику в різних стилях, я обрав сцену квадратної форми, а самобутність кожного ми передали завдяки рішенню з камерою та світлом. А на приспіві вони об‘єднуються так само, як і наших героїв об‘єднують музика, пригоди та любов, – розповів режисер фільму Найкращі Вихідні та кліпу на пісню Твій день Влад Климчук.

Юлія Саніна зазначила, що їх співпраця була дуже крутою.

– Нам завжди хотілося взяти участь у кіно, і тут нам довелося грати самих себе. До того ж зйомки проходили після нашого виступу на Atlas Weekend, тому їх можна назвати незвичайним after-party з крутими артистами. Для мене цей досвід був незвичайним, але досить легким, – заявила Саніна.

Найкращі вихідні 2022

Комедія Найкращі вихідні розповідає кілька історій абсолютно різних людей, які просто хочуть щастя у цьому світі. На організатора фесту Ольгу (Дар’я Петрожицька) чекають напружені робочі дні. Тому до побачення з німцем, який примчав до неї, часу немає. Кар’єристка Міра (Наталія Бабенко), яка приїхала до Києва у пошуках роботи, загубить там рідного брата.

Юна одеситка Аліса вирушила на фест, щоб знайти свого батька, а чотири товариші хочуть наймасштабнішої парубоцької вечірки.

Вся комедія проходитиме під хіти від низки українських артистів.