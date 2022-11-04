Певица Анастасия Приходько назвала человека, в котором разочаровалась больше всего за время полномасштабной войны в Украине.

Артистка призналась, что таким открытием для нее оказался музыкальный продюсер Потап. Приходько вспомнила, как музыкант записался заочно в ТрО.

— Потап. Да, он. Когда он начал давать интервью, что будучи в Испании, его записали в тероборону в Украине, я считаю, что это уже полная ахинея такое нести, — отметила Анастасия.

Также артистка выразила предположение — почему Потап вернулся в Украину сейчас.

Сейчас смотрят

— Он приехал только потому, что у него начались съемки шоу на одном из каналов, — подчеркнула Приходько.

Отметим, что напряженные отношения между артистами уже давно. В июне Приходько резко высказалась о Потапе в своих соцсетях.

Тогда артистка назвала продюсера редким г***ом, а не человеком, который пытается быть патриотом, но она ему не верит.