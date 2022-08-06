Надихнув продовжувати боротьбу: принц Гаррі подзвонив Тайрі після її звільнення з полону

Звільнена з російського полону парамедик Юлія Паєвська (Тайра) розповіла про телефонну розмову з принцом Гаррі. Вона відбулася за тиждень після її повернення.

– Він просто надихнув мене продовжувати боротьбу. Він сказав, що підтримує Україну та всіх нас. І що сім’я Invictus Games завжди дбає про своїх членів, — каже Тайра.

Нагадаємо, що Паєвська перекваліфікувалася на фельдшера у 2014 році після початку війни на Донбасі. Тайра надала допомогу понад 500 українським військовим у Луганській та Донецькій областях, а також навчила тактичній медицині 8000 людей.

Коли в лютому 2022 року війська РФ вторглися в Україну, Юлія перебувала в Маріуполі. Обмін відбувся 17 червня 2022 року.

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Джерело: The Telegraph

Фото: Юлія Паєвська