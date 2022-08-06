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Вдохновил продолжать борьбу: принц Гарри позвонил Тайре после ее освобождения из плена

6 августа 2022, 22:19
Малиновская Ангелина редактор ленты
Вдохновил продолжать борьбу: принц Гарри позвонил Тайре после ее освобождения из плена

Освобожденная из российского плена парамедик Юлия Паевская (Тайра) рассказала о телефонном разговоре с принцем Гарри. Он состоялся через неделю после ее возвращения.

— Он просто вдохновил меня продолжать борьбу. Он сказал, что поддерживает Украину и всех нас. И что семья Invictus Games всегда заботится о своих членах, — говорит Тайра.

Напомним, что Паевская переквалифицировалась в фельдшера в 2014 году, когда началась война на Донбассе. Тайра оказала помощь более 500 украинским военным в Луганской и Донецкой областях, а также обучила тактической медицине 8000 человек.

Когда в феврале 2022 года войска РФ вторглись в Украину, Юлия находилась в Мариуполе. Обмен прошел 17 июня 2022 года.

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Источник: The Telegraph

Фото: Юлия Паевская

Теги
Війна в Україні Обмін полоненими Принц Гарри
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