Жена телеведущего Тимура Мирошниченко Инна Мирошниченко поздравила приемного сына с днем рождения. Марселю исполнилось 2 годика, и блогерша трогательно поздравила его с праздником.

В Instagram Инна опубликовала общие снимки, где держит сына на руках и обнимает его. Свою мысль касательно праздника Мирошниченко начала с переломного момента в жизни мальчика.

— Возможно, он сам выбрал свой путь, писал свою историю двух лет, от которой сжимается сердце и появляется вера в чудо. Он прошел через все испытания и вдохновляет нас, как и всех тех, кто следит за его судьбой, — заявила Инна.

Адвокат уверена, что материнская любовь способна на многое, невзирая на логику и науку. Также мама Марселя помечтала о будущем своего сына.

— Знаю, что каждый следующи год будет лучше предыдущего. Он вырастет счастливым в окружении поддержи и уважения, ведь родом будет его семья, — добавила Ингна.

Напомним, что раньше Тимур Мирошниченко рассказал о жизни своего приемного сына. Ведущий рассказал, что от Марселя отказались в роддоме — он родился преждевременно, и весил очень мало.