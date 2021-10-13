Щорічно 13 жовтня в світі відзначається День без бюстгальтера. Загалом цей рух зародився у 2011 році. Він закликає відмовитися від носіння бюстгальтера як засобу для залучення уваги і повернутися до питань здоров’я молочної залози.

Ба більше, сучасна мода швидко адаптується до соціальних потреб, тому на ринку дуже багато одягу, який не передбачає носіння ліфчика. Протягом останніх трьох років особливо популярними стали топи з м’яких тканин. Вони можуть і груди, як то кажуть, тримати, але водночас не надто тиснуть на грудну клітку і судини.

Знаменитості за кордоном давно демонструють публічну відмову від бюстгальтера. Дуже часто в такому вигляді можна побачити топ-модель Беллу Хадід.

Також ще з нульових співачка і дизайнер Вікторія Бекхем часто виходить у світ без бюстгальтера.

Зокрема, серед речей її бренду багато таких, що не передбачають носіння спідньої білизни.

Деякі сукні встигають стати просто культовими. Зокрема, гола сукня співачки Ріанни, в якій вона з’явилася на премії Ради модних дизайнерів Америки (CFDA). До речі, тоді вона перемогла у категорії Модна ікона року.

Українська акторка та блогер Надін Медведчук у коментарі Фактам ICTV зазначила, що вона доволі часто бачить красивих дівчат саме без бюстгальтера, бо багато моделей одягу нині просто не дозволяють його вдягати.

– Бюстгальтери можуть бути не дуже зручними, а також невідповідними для деяких видів одягу. Я все частіше бачу дівчат у красивих сукнях з великим вирізом на спині, елегантних топах, шовкових сукнях, і всі без бюстгалтера. Зараз тренд на свободу в усіх проявах. Зараз тренд на комфорт, натуральність і легкість, – підкреслила блогер.

Однак є й інший бік медалі. Досі існує каста людей, які люблять зайвий раз звернути увагу на присутність або відсутність бюстгальтера. Також є і ті, хто думають, що відмова від ліфчика – це бажання жінки виглядати більш привабливою в очах чоловіка. Аргументи на користь того, що це більш корисно для жіночого здоров’я і зручно, просто не беруть до уваги. Однак, якщо зібрати свій образ правильно, можна легко уникнути вульгарності.

– Якщо правильно підбирати образ, це не буде виглядати надто сексуально. Я за баланс у всьому. Якщо жінці комфортно і кайфово без бюстгальтера, супер! Значить, так ідеально. Щодо трендів: топ під піджак (без бюстгальтера), шкіряні сукні чи топи. Навіть у в‘язаному светрі без бюстгальтера жінка виглядатиме дуже стильно і зовсім не вульгарно, – наголосила Медведчук.

Ба більше, сучасна мода дозволяє легко інтегрувати відсутність бюстгальтера у стильний образ. Жінка в сукні з оголеною спиною може виглядати просто неймовірно.

– Топи на одне плече, боді чи сукні з відкритою спиною, на тоненьких бретелях. Якщо йдеться про вечірній образ, можете сміливо надягати смокінг, а також багатоскладні сукні на голе тіло. Вони не передбачають спідньої білизни. Навпаки, якщо під таким вбранням вгадуються її обриси, видніється мереживо або випадає лямка, це поганий тон, – зазначила Надін Медведчук.

Однак етикет досі проти відсутності бюстгальтера на жінках. У коментарі Фактам ICTV консультант з етикету Юлія Юдіна зазначила, що жінка повинна завжди бути в спідній білизні.

– Якщо ми будемо говорити про класичні правила етикету, то відсутність бюстгальтера – це однозначно порушення. У класичному етикетному правилі йдеться про те, що жінка повинна бути в спідній білизні й у бюстгальтері тим більше. Але це якщо не виходити з сучасних тенденцій, – зазначила Юдіна.

За правилами, якщо відсутність білизни очевидна для візуального сприйняття людей, то це етикетне порушення. Ба більше, Юлія Юдіна зазначила, що сучасний етикет, в який нині вноситься багато правок, досі не прихильний до відсутності бюстгальтера у жінок.

– Сучасний етикет з багатьох питань вносить поправки зараз. Однак у ньому йдеться про те, що, коли жінка перебуває у громадському місці, на ній має бути білизна, зокрема бюстгальтер, – додала консультант з етикету.

Однак є одяг, зокрема прозорі сукні та блузи, який передбачає, що ваша білизна отримає свою дозу суспільної уваги. В цій ситуації потрібно враховувати, куди ви в ньому прямуєте.

– Існують різні формати, наприклад, у нас є костюмовані бали, дружні вечірки, де більше свободи, зокрема щодо прозорості одягу. Однак, якщо ми говоримо про діловий етикет або про появу на публічних заходах високого рангу, то тут білизна має бути прихована від очей оточуючих, – підкреслила Юдіна.

Загалом, ми живемо у 2021 році, коли комфорт і свобода намагаються підкорити світ. Лікарі рекомендують жінкам відмовлятися від бюстгальтерів (проте існують і протипоказання) на користь здоров’я. Мода підтримує цю тенденцію і пропонує нам безліч можливостей. Однак пам’ятайте, що не завжди це буде доречно. Краще відмовитися від зайвої відвертості на ділових зустрічах і прийомах, ба більше, зараз у магазинах багато альтернативних варіантів, наприклад, безшовні бюстгальтери з міцної тканини.