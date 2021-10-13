Щорічно, 13 жовтня, відзначають День без бюстгальтера. Основна мета цієї дати – звернути увагу громадськості на проблему раку молочної залози в жінок.

У цей день багато представниць прекрасної статі залишають свою верхню спідню білизну вдома. Хтось робить це в рамках так званого флешмобу, а хтось просто заради зручності, оскільки бюстгальтери не завжди комфортні, можуть дратувати і набридати.

Останнім часом багато дівчат стали віддавати перевагу топам – м’яка модель без кісточок, яка дбайливо підтримує груди і нічого не здавлює. Однак не всім представницям прекрасної статі вони підходять. Тому Факти ICTV вирішили розібратися, як правильно обрати бюстгальтер, про це – далі в матеріалі.

Крок 1. Вимірюємо обхват під грудьми Для того, щоб правильно обрати бюстгальтер, необхідно визначитися з потрібним розміром. Спершу вимірюємо обхват під грудьми. Для цього нам знадобиться вимірювальна стрічка, яку варто тримати горизонтально та щільно притискати до тіла.

Крок 2. Вимірюємо обхват грудей Вимірювальна стрічка повинна обхопити всі найбільші виступи грудей. Важливий момент – вона не повинна стягувати груди.

Крок 3. Розмір чашки Щоб дізнатися повноту чашки, потрібно від обхвату грудей відняти обхват під грудьми. Наприклад, обхват грудей – 95 см, обхват під грудьми – 80 см. 95 – 80 = 15 см або чашка В.

Крок 4. Дивимося розмір Дивіться розмір ліфа на етикетці чи в таблиці розмірів, оскільки у виробників він може відрізнятися. Крім того, в різних країнах прийняті різні позначення розмірів.

Крок 5. Підбираємо потрібну модель Важливою у виборі бюстгальтера є і модель, яких доволі багато – класичні ліфи, безшовні, з м’якими чашечками чи пуш-апом, балконет і бюст’є. Найголовніше, щоб вам у ньому було зручно. Класичний бюстгальтер має закриту чашку та не має кісточок. Ідеально підходить власницям великих грудей.

Бюстгальтер із м’якою чашкою зручний, але не має форми. Тому якщо ви хочете виділити груди, але не є володаркою пишних форм, він вам не підійде.

Безшовний бюстгальтер не тільки комфортний, а ще й підійде практично під будь-яке вбрання, оскільки повністю гладкий і чітко повторює форму грудей.

Бюстгальтер із пуш-апом візуально збільшить ваші груди і підкреслить декольте.

Балконет має кісточки та підтримує груди тільки знизу. Найчастіше в нього чітка форма, а бретелі широко розставлені, через що його можна носити і без них.

Крок 6. Примірка бюстгальтера Під час примірки бюстгальтера в магазині краще взяти якомога більше моделей різних розмірів. Один чи два ліфи того розміру, який вийшов у результаті ваших вимірів. Наприклад, 75В. Далі – дві моделі, менші в обхваті грудей, але більші в чашці – 70С. Третя пара – менші в обхваті грудей, але з вашою чашкою – 70В. І четверта пара – більші в поясі й у чашці – 80С. Так необхідно робити, оскільки розміри можуть відрізнятися, до того ж, попри те, що у вас 75В, ви можете себе почувати набагато комфортніше в 70В або 80С. Варто зазначити, що бюстгальтер під час примірки необхідно застібати на крайній ряд, оскільки під час носіння він може розтягнутися.