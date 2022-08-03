Надя Дорофеева рассказала о своей новой привычке: Не делала этого со школы

Украинская певица Надя Дорофеева рассказала о своей новой привычке, которая поможет улучшить владение украинским языком. Теперь звезда читает вслух, чтобы слышать свое произношение.

Об этом артистка рассказала своим поклонникам в Instagram.

Надя заявила, что решила улучшить свою речь на соловьином перед участием в одном из музыкальных шоу. Звезда призналась, что сначала к идее читать вслух отнеслась скептически.

Сейчас смотрят

– Последний раз я такое делала в школе, поэтому немного скептически к этому отнеслась. Но скажу вам, это крутой опыт, который действительно работает. Теперь, если случайно будете это слышать — все ок, я просто прокачиваю свои умения, — заявила Дорофеева.

Напомним, что в условиях войны Дорофеева кардинально изменила свою жизнь — она разошлась с Дантесом, и закрутила роман с ресторатором Мишей Кацуриным. Пара не скрывает своих чувств — в июле Надя показала романтические фото со своим новым избранником, на которых они целуются.

Бывший Дорофеевой Владимир Дантес тоже времени не теряет — ему приписывают роман с Дашей Кацуриной, которая также рассталась со своим мужем в марте 2022 года. Дантес и Даша постоянно интригуют фанатов, и совсем недавно сделали важное заявление.