Американський письменник Стівен Кінг оскандалився своєю неоднозначною заявою щодо війни в Україні. Легенда романів запропонував Зеленському та Путіну припинити вбивати людей.

Стівен Кінг запропонував ідею для закінчення війни

Так, у соцмережі X Кінг час від часу обговорює події війни в Україні, критикує Путіна і виступає за нашу підтримку. Однак іноді він просуває неоднозначні ідеї. Письменник закликав лідерів України та Росії припинити вбивати людей – схоже, Стівен забув, що ми захищаємо свої землі від окупанта будь-якими доступними способами. Своєю ж чергою, Росія відправила свої війська в Україну для вбивства людей і знищення міст.

Письменник вважає, що лідери держав повинні вирішити результат війни бійкою, і за таке шоу потрібно вилучати плату.

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– Я думаю, що Путіну і Зеленському варто припинити вбивати людей і залагодити свої розбіжності в бою на Pay Per View. Я б із задоволенням подивився, як містер Зе надере Путіну дупу, – зазначив Кінг.

I think Putin and Zelinsky ought to stop killing people and settle their differences mano a mano on Pay Per View. I’d love to see Mr. Z kick Putin’s ass. — Stephen King (@StephenKing) May 6, 2024

На такі гучні слова відреагував і Ілон Маск – він зазначив, що рішення в одиночному бою недооцінюють.

Утім, деякі користувачі мережі негативно відреагували на слова письменника:

Війна – це не розвага, сер.

Колишній кгбшник проти актора? Це не може бути реальним життям.

Ми захищаємо себе, як ви можете ставити нас на один рівень?

Цей пост розчаровує від того, хто підтримував Україну. Вибачте, але це не смішно.

У квітні Стівен Кінг розкритикував республіканців у США за затримку військової допомоги Україні. Письменник зазначив, що затримка фактично вбиває нашу державу.