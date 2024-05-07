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Надере Путіну зад: Стівен Кінг запропонував неоднозначну ідею для закінчення війни

7 Травня 2024, 15:01
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Надере Путіну зад: Стівен Кінг запропонував неоднозначну ідею для закінчення війни
Джерело: Getty Images

Американський письменник Стівен Кінг оскандалився своєю неоднозначною заявою щодо війни в Україні. Легенда романів запропонував Зеленському та Путіну припинити вбивати людей.

Стівен Кінг запропонував ідею для закінчення війни

Так, у соцмережі X Кінг час від часу обговорює події війни в Україні, критикує Путіна і виступає за нашу підтримку. Однак іноді він просуває неоднозначні ідеї. Письменник закликав лідерів України та Росії припинити вбивати людей – схоже, Стівен забув, що ми захищаємо свої землі від окупанта будь-якими доступними способами. Своєю ж чергою, Росія відправила свої війська в Україну для вбивства людей і знищення міст.

Письменник вважає, що лідери держав повинні вирішити результат війни бійкою, і за таке шоу потрібно вилучати плату.

Зараз дивляться

– Я думаю, що Путіну і Зеленському варто припинити вбивати людей і залагодити свої розбіжності в бою на Pay Per View. Я б із задоволенням подивився, як містер Зе надере Путіну дупу, – зазначив Кінг.

На такі гучні слова відреагував і Ілон Маск – він зазначив, що рішення в одиночному бою недооцінюють.

Утім, деякі користувачі мережі негативно відреагували на слова письменника:

  • Війна – це не розвага, сер.
  • Колишній кгбшник проти актора? Це не може бути реальним життям.
  • Ми захищаємо себе, як ви можете ставити нас на один рівень?
  • Цей пост розчаровує від того, хто підтримував Україну. Вибачте, але це не смішно.

У квітні Стівен Кінг розкритикував республіканців у США за затримку військової допомоги Україні. Письменник зазначив, що затримка фактично вбиває нашу державу.

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Теги
Володимир Зеленський Володимир Путін Стівен Кінг
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