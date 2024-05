Американський письменник Стівен Кінг оскандалився своєю неоднозначною заявою щодо війни в Україні. Легенда романів запропонував Зеленському та Путіну припинити вбивати людей.

Так, у соцмережі X Кінг час від часу обговорює події війни в Україні, критикує Путіна і виступає за нашу підтримку. Однак іноді він просуває неоднозначні ідеї. Письменник закликав лідерів України та Росії припинити вбивати людей – схоже, Стівен забув, що ми захищаємо свої землі від окупанта будь-якими доступними способами. Своєю ж чергою, Росія відправила свої війська в Україну для вбивства людей і знищення міст.

Письменник вважає, що лідери держав повинні вирішити результат війни бійкою, і за таке шоу потрібно вилучати плату.

I think Putin and Zelinsky ought to stop killing people and settle their differences mano a mano on Pay Per View. I’d love to see Mr. Z kick Putin’s ass.

— Stephen King (@StephenKing) May 6, 2024