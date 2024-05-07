Американський письменник Стівен Кінг оскандалився своєю неоднозначною заявою щодо війни в Україні. Легенда романів запропонував Зеленському та Путіну припинити вбивати людей.
Стівен Кінг запропонував ідею для закінчення війни
Так, у соцмережі X Кінг час від часу обговорює події війни в Україні, критикує Путіна і виступає за нашу підтримку. Однак іноді він просуває неоднозначні ідеї. Письменник закликав лідерів України та Росії припинити вбивати людей – схоже, Стівен забув, що ми захищаємо свої землі від окупанта будь-якими доступними способами. Своєю ж чергою, Росія відправила свої війська в Україну для вбивства людей і знищення міст.
Письменник вважає, що лідери держав повинні вирішити результат війни бійкою, і за таке шоу потрібно вилучати плату.
– Я думаю, що Путіну і Зеленському варто припинити вбивати людей і залагодити свої розбіжності в бою на Pay Per View. Я б із задоволенням подивився, як містер Зе надере Путіну дупу, – зазначив Кінг.
I think Putin and Zelinsky ought to stop killing people and settle their differences mano a mano on Pay Per View. I’d love to see Mr. Z kick Putin’s ass.
— Stephen King (@StephenKing) May 6, 2024
На такі гучні слова відреагував і Ілон Маск – він зазначив, що рішення в одиночному бою недооцінюють.
Утім, деякі користувачі мережі негативно відреагували на слова письменника:
- Війна – це не розвага, сер.
- Колишній кгбшник проти актора? Це не може бути реальним життям.
- Ми захищаємо себе, як ви можете ставити нас на один рівень?
- Цей пост розчаровує від того, хто підтримував Україну. Вибачте, але це не смішно.
У квітні Стівен Кінг розкритикував республіканців у США за затримку військової допомоги Україні. Письменник зазначив, що затримка фактично вбиває нашу державу.