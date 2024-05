Американский писатель Стивен Кинг оскандалился своим неоднозначным заявлением касательно войны в Украине. Легенда романов предложил Зеленскому и Путину прекратить убивать людей.

Так, в соцсети X Кинг время от времени обсуждает события войны в Украине, критикует Путина и выступает за нашу поддержку. Однако иногда он продвигает неоднозначные идеи. Писатель призвал лидеров Украины и России прекратить убивать людей — похоже, Стивен забыл, что мы защищаем свои земли от оккупанта любыми доступными способами. В свою же очередь, Россия отправила свои войска в Украину для убийства людей и уничтожения городов.

Писатель считает, что лидеры государств должны решить исход войны дракой, и за такое шоу нужно изымать плату.

I think Putin and Zelinsky ought to stop killing people and settle their differences mano a mano on Pay Per View. I’d love to see Mr. Z kick Putin’s ass.

— Stephen King (@StephenKing) May 6, 2024