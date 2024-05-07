Американский писатель Стивен Кинг оскандалился своим неоднозначным заявлением касательно войны в Украине. Легенда романов предложил Зеленскому и Путину прекратить убивать людей.

Стивен Кинг предложил идею для окончания войны

Так, в соцсети X Кинг время от времени обсуждает события войны в Украине, критикует Путина и выступает за нашу поддержку. Однако иногда он продвигает неоднозначные идеи. Писатель призвал лидеров Украины и России прекратить убивать людей — похоже, Стивен забыл, что мы защищаем свои земли от оккупанта любыми доступными способами. В свою же очередь, Россия отправила свои войска в Украину для убийства людей и уничтожения городов.

Писатель считает, что лидеры государств должны решить исход войны дракой, и за такое шоу нужно изымать плату.

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— Я думаю, что Путину и Зеленскому стоит прекратить убивать людей и уладить свои разногласия в бою на Pay Per View. Я бы с удовольствием посмотрел, как мистер Зе надерет Путину задницу, — отметил Кинг.

I think Putin and Zelinsky ought to stop killing people and settle their differences mano a mano on Pay Per View. I’d love to see Mr. Z kick Putin’s ass. — Stephen King (@StephenKing) May 6, 2024

На такие громкие слова отреагировал и Илон Маск — он отметил, что решение в одиночном бою недооценивается.

Впрочем, некоторые пользователи сети негативно отреагировали на слова писателя:

Война — это не развлечение, сэр.

Бывший кгбшник против актера? Это не может быть реальной жизнью.

Мы защищаем себя, как вы можете ставить нас на один уровень?

Этот пост разочаровывает от того, кто поддерживал Украину. Извините, но это не смешно.

В апреле Стивен Кинг раскритиковал республиканцев в США за задержку военной помощи Украине. Писатель отметил, что задержка фактически убивает наше государство.