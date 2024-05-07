Американский писатель Стивен Кинг оскандалился своим неоднозначным заявлением касательно войны в Украине. Легенда романов предложил Зеленскому и Путину прекратить убивать людей.
Стивен Кинг предложил идею для окончания войны
Так, в соцсети X Кинг время от времени обсуждает события войны в Украине, критикует Путина и выступает за нашу поддержку. Однако иногда он продвигает неоднозначные идеи. Писатель призвал лидеров Украины и России прекратить убивать людей — похоже, Стивен забыл, что мы защищаем свои земли от оккупанта любыми доступными способами. В свою же очередь, Россия отправила свои войска в Украину для убийства людей и уничтожения городов.
Писатель считает, что лидеры государств должны решить исход войны дракой, и за такое шоу нужно изымать плату.
— Я думаю, что Путину и Зеленскому стоит прекратить убивать людей и уладить свои разногласия в бою на Pay Per View. Я бы с удовольствием посмотрел, как мистер Зе надерет Путину задницу, — отметил Кинг.
I think Putin and Zelinsky ought to stop killing people and settle their differences mano a mano on Pay Per View. I’d love to see Mr. Z kick Putin’s ass.
— Stephen King (@StephenKing) May 6, 2024
На такие громкие слова отреагировал и Илон Маск — он отметил, что решение в одиночном бою недооценивается.
Впрочем, некоторые пользователи сети негативно отреагировали на слова писателя:
- Война — это не развлечение, сэр.
- Бывший кгбшник против актера? Это не может быть реальной жизнью.
- Мы защищаем себя, как вы можете ставить нас на один уровень?
- Этот пост разочаровывает от того, кто поддерживал Украину. Извините, но это не смешно.
В апреле Стивен Кинг раскритиковал республиканцев в США за задержку военной помощи Украине. Писатель отметил, что задержка фактически убивает наше государство.