Вже оголошено 20 учасників відбіркового туру на щорічний пісенний конкурс Євробачення-2024. Очільниця делегації України на Євробаченні Оксана Скібінська в ефірі телемарафону розповіла, як далі відбуватиметься Національний відбір цього року.

– Нещодавно відбулося оголошення лонґліста учасників на Національний відбір. Зараз відібрано 20 учасників. Всього було отримано 389 заявок. За результатами попереднього прослуховування, відібрано 20. Наступний етап – це живі прослуховування всіх учасників, які увійшли до цієї двадцятки. За результатами виступів наживо, адже все-таки Євробачення – це конкурс живих виступів, можна було б відібрати склад фіналістів, які вже у лютому змагатимуться за участь у Національному відборі, перемогу та представництво України на Євробаченні у Швеції.

Скібінська пояснила, скільки учасників залишиться після прослуховування наживо на Національному відборі на Євробачення-2024.

– За результатами прослуховування буде відібрано 10 учасників із 20. Крім того, серед інших учасників, які не увійдуть до цієї десятки, буде відбуватися додаткове онлайн-голосування. Тобто українці зможуть відібрати ще одного фіналіста. Всього у фіналі в лютому виступатиме до 11 учасників. Національний відбір передбачає цього року кілька етапів. Перший – це приймання заявок. Зараз другий етап – прослуховування. Наступним етапом буде онлайн-голосування для визначення 11-го фіналіста. Заключним етапом Нацвідбору стане фінал у прямому ефірі, коли українці спільно з журі, яких теж оберуть, визначать переможця Нацвідбору, який їхатиме до Мальме від України.

Вона анонсувала, як українці зможуть проголосувати за виконавця, який їм найбільше сподобався.

Зараз дивляться

– Усі голосування відбуватимуться онлайн, абсолютно безкоштовно. Напередодні старту будуть оприлюднені умови, де саме можна проголосувати та як. Але можу вже зараз анонсувати, що це буде звичний для українців спосіб і максимально зручний, щоб можна було з телефона безкоштовно проголосувати, – сказала вона.

Оксана Скібінська також пояснила, як відбуватиметься голосування за улюбленого виконавця на Євробаченні – під час концерту чи буде виділено певний час.