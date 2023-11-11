Уже объявлено 20 участников отборочного тура на ежегодный песенный конкурс Евровидение-2024. Глава делегации Украины на Евровидении Оксана Скибинская в эфире телемарафона рассказала, как дальше будет происходить Национальный отбор на этот год.

— Недавно было объявление лонг-листа участников на Национальный отбор. Сейчас отобрано 20 участников. Всего было получено 389 заявок. По результатам предварительного прослушивания, было отобрано 20. Следующий этап — это живые прослушивания всех участников, которые вошли в эту двадцатку. По результатам выступлений вживую, ведь все-таки Евровидение — это конкурс живых выступлений, можно было бы отобрать состав финалистов, которые уже в феврале будут соревноваться за участие в Национальном отборе, победу и представительство Украины на Евровидении в Швеции.

Скибинская объяснила, сколько участников останется после прослушивания вживую на Национальном отборе на Евровидение-2024.

— По результатам прослушивания будет отобрано 10 участников из 20. Кроме того, среди других участников, которые не войдут в эту десятку, будет происходить дополнительное онлайн-голосование. То есть украинцы смогут отобрать еще одного финалиста. Всего в финале в феврале будет выступать до 11 участников. Национальный отбор предусматривает в этом году несколько этапов. Первый — это прием заявок. Сейчас второй этап — это прослушивание. Следующим этапом будет онлайн-голосование для определения 11-го финалиста. Заключительным этапом Нацотбора будет финал в прямом эфире, когда украинцы совместно с жюри, которых тоже выберут, определят победителя Нацотбора, который будет ехать в Мальме от Украины.

Она анонсировала, как украинцы смогут проголосовать за исполнителя, который им больше всего понравился.

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— Все голосования будут проходить онлайн, абсолютно бесплатно. Накануне старта будут обнародованы условия, где именно можно проголосовать и как. Но могу уже сейчас анонсировать, что это будет привычный для украинцев способ и максимально удобный, чтобы можно было с телефона бесплатно проголосовать, — сказала она.

Оксана Скибинская также объяснила, как будет происходить голосование за любимого исполнителя на Евровидении — во время концерта или будет выделено определенное время.