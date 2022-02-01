Сьогодні, 1 лютого, стартував продаж квитків на фінал національного відбору на Євробачення 2022. Захід відбудеться 12 лютого, у суботу о 19.00.

Місцем проведення шоу обрали Центр культури та мистецтв Національного авіаційного університету в Києві, що на проспекті Космонавта Комарова, 1.

Квитки на фінал нацвідбору коштують від 400 до 1 тис. грн. Їх можна придбати за програмою Е-підтримка. Цікаво, що за годину з початку продажу вже розкуплено більше половини місць.

Нагадаємо, що за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2022 боротимуться вісім учасників. Зокрема, Alina Pash, Barleben, Cloudless, Kalush Orchestra, Miсhael Soul, Our Atlantic, Roxolana, та Wellboy.

Ведучою головної сцени нацвідбору буде Маша Єфросиніна, а залаштунки шоу глядачам покаже Тимур Мірошніченко. Захід транслюватиметься у прямому ефірі телеканалу UA:Перший.

Міжнародний конкурс Євробачення 2022 пройде в італійському місті Турин, завдяки перемозі рок-гурту Maneskin з піснею Zitti e buoni минулого року.

У конкурсі візьмуть участь представники 41 країни. За результатами жеребкування Україна виступатиме у першому півфіналі.

Півфінали заходу призначені на 10 та 12 травня 2022 року, фінал відбудеться 14 травня. Місце проведення Євробачення 2022 – арена PalaOlimpico.