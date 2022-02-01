Сегодня, 1 февраля, стартовали продажи билетов на финал национального отбора на Евровидение 2022. Мероприятие состоится 12 февраля, в субботу в 19.00.

Местом проведения шоу выбрали Центр культуры и искусств Национального авиационного университета в Киеве, что на проспекте Космонавта Комарова, 1.

Билеты на финал нацотбора стоят от 400 до 1 тыс. грн. Их можно приобрести по программе Е-поддержка. Интересно, что за час с начала продаж уже раскуплено более половины мест.

Напомним, что за право представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидения 2022 будут бороться восемь участников. В частности, Alina Pash, Barleben, Cloudless, Kalush Orchestra, Mihael Soul, Our Atlantic, Roxolana, и Wellboy.

Ведущей главной сцены нацотбора будет Маша Ефросинина, а закулисье шоу зрителям покажет Тимур Мирошниченко. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире телеканала UA:Перший.

Международный конкурс Евровидение 2022 пройдет в итальянском городе Турин, благодаря победе рок-группы Maneskin с песней Zitti e buoni в прошлом году.

В конкурсе примут участие представители 41-й страны. По результатам жеребьевки Украина будет выступать в первом полуфинале.

Полуфиналы мероприятия назначены на 10 и 12 мая, финал состоится 14 мая. Место проведения Евровидения 2022 – арена PalaOlimpico.