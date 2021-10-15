Співачка Adele опублікувала на YouTube кліп на пісню Easy On Me зі свого майбутнього альбому 30 після шестирічної перерви.

Всього за кілька годин кліп вже встиг зібрати на платформі YouTube понад 11 млн переглядів і 1,3 млн лайків. У ролику Adele з’являється в тому ж самому будинку у Квебеку, Канада, де знімали музичне відео на трек Hello. Режисером знову виступив Ксав’є Долан.

– Для мене немає нічого сильнішого, ніж возз’єднання артистів після довгих років розлуки. Я і Adele змінилися, але залишилися вірними творчості. Все те ж саме, але по-іншому, – сказала Долан.

Альбом 30 від Adele стане доступним для прослуховування 18 листопада 2021 року.

Нагадаємо, що Adelle анонсувала свіжий сингл незвичайним способом. Традиційно альбоми Adele присвячуються її віку. У співачки вже виходили платівки під назвою 19, 21 і 25.

На цей раз світ заполонили зображення 30. Шанувальники Adele відразу провели паралель, мовляв, це промо-кампанія їхнього кумира. Однак з боку співачки з цього приводу не було коментарів.

Фотографії були зроблені по всьому світу на різних знакових пам’ятках в таких місцях, як Дубай, Ірландія, Франція, Італія і США.