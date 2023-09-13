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Наблизились до класиків: Барських і Пивоваров потрапили до шкільних підручників

13 Вересня 2023, 16:56
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Барських та Пивоваров

Слова пісень Буде весна Макса Барських та Маніфест Артема Пивоварова тепер є в підручниках української мови для 6 класу. Треки увійшли до програми Нової української школи.

Щоби побачити уривки текстів, треба відкрити другу частину посібника на вправі 620. Учням пропонують виконати кілька завдань, працюючи в парі.

укр мова Барських Пивоваров

Фото: скрин рidruchnyk.com.ua

Вибрані для підручника моменти сповнені патріотизму та присвячені незламності українців. Кліп Буде весна має понад 6,7 млн переглядів в Youtube та містить кадри хроніки після повномасштабного вторгення. Представляючи композицію, Макс Барських вказав, що пишається силою та волею українського народу та безкінечно гордий бути українцем.

Зараз дивляться

Кліп на пісню Маніфест Артема Пивоварова переглянули вже 11 млн разів. У ній виконавець хотів розповісти, хто такі українці та які риси нам притаманні.

Нагадаємо, кілька днів тому світ побачив перший українськомовний альбом Макса Барських під назвою Зорепад, що містить десять пісень, і шість із них – нові.

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Теги
Артем Пивоваров Зорепад Макс Барських Нова українська школа
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