Слова пісень Буде весна Макса Барських та Маніфест Артема Пивоварова тепер є в підручниках української мови для 6 класу. Треки увійшли до програми Нової української школи.

Щоби побачити уривки текстів, треба відкрити другу частину посібника на вправі 620. Учням пропонують виконати кілька завдань, працюючи в парі.

Вибрані для підручника моменти сповнені патріотизму та присвячені незламності українців. Кліп Буде весна має понад 6,7 млн переглядів в Youtube та містить кадри хроніки після повномасштабного вторгення. Представляючи композицію, Макс Барських вказав, що пишається силою та волею українського народу та безкінечно гордий бути українцем.

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Кліп на пісню Маніфест Артема Пивоварова переглянули вже 11 млн разів. У ній виконавець хотів розповісти, хто такі українці та які риси нам притаманні.

Нагадаємо, кілька днів тому світ побачив перший українськомовний альбом Макса Барських під назвою Зорепад, що містить десять пісень, і шість із них – нові.