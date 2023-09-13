Слова песен Буде весна Макса Барских и Маніфест Артема Пивоварова теперь есть в учебниках украинского языка для 6 класса. Треки вошли в программу Новой украинской школы.

Чтобы увидеть отрывки текстов, нужно открыть вторую часть пособия на упражнении 620. Учащимся предлагают выполнить несколько заданий, работая в паре.

Выбранные для учебника моменты полны патриотизма и посвящены стойкости украинцев. Клип Буде весна имеет более 6,7 млн просмотров в Youtube и содержит кадры хроники после полномасштабного вторжения. Представляя композицию, Макс Барских указал, что гордится силой и волей украинского народа и бесконечно горд быть украинцем.

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Клип на песню Маніфест Артема Пивоварова просмотрели уже 11 млн раз. В ней исполнитель хотел рассказать, кто такие украинцы и какие черты нам присущи.

Напомним, что несколько дней назад мир увидел первый украиноязычный альбом Макса Барских под названием Зорепад, куда вошли десять песен, и шесть из них — новые.