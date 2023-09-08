Макс Барських випустив свій перший україномовний альбом під назвою Зорепад та однойменну пісню, що увійшла до добірки. Загалом до роботи артиста увійшло 10 пісень, і 6 із них нові.

Це вже восьмий альбом музиканта, і заради нього він призупинив роботу над англомовними піснями. Усе заради фанатів з України, які потребують пісень рідною мовою.

– Моєю головною метою завжди було і залишається створення якісної сучасної української попмузики. Але це ще не все. Її повинні слухати там, де ще вчора звучали російські пісні, – заявив Макс.

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Користувачі мережі вже відреагували на пісню Зорепад і новий альбом:

Це щось неймовірне. Дякую за таку пісню. Дуже своєчасно.

Як красиво! Пісня душі! Так ніжно, прекрасно! Дякую Вам, творчих успіхів!

Пісня на розрив серця, і Макс співає її з неймовірним піднесенням, на пронизливих нотах!

Як люди після таких чарівних пісень слухають російськомовні треки? Неймовірний альбом.

Нагадаємо, що на початку вересня Барських випустив пісню Не плач, яку присвятив непростим стосункам двох людей. Пісня нехай і має не найвеселіший мотив, але вийшла танцювальною і яскравою.