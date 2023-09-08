Макс Барських випустив свій перший україномовний альбом під назвою Зорепад та однойменну пісню, що увійшла до добірки. Загалом до роботи артиста увійшло 10 пісень, і 6 із них нові.
Це вже восьмий альбом музиканта, і заради нього він призупинив роботу над англомовними піснями. Усе заради фанатів з України, які потребують пісень рідною мовою.
– Моєю головною метою завжди було і залишається створення якісної сучасної української попмузики. Але це ще не все. Її повинні слухати там, де ще вчора звучали російські пісні, – заявив Макс.
Користувачі мережі вже відреагували на пісню Зорепад і новий альбом:
- Це щось неймовірне. Дякую за таку пісню. Дуже своєчасно.
- Як красиво! Пісня душі! Так ніжно, прекрасно! Дякую Вам, творчих успіхів!
- Пісня на розрив серця, і Макс співає її з неймовірним піднесенням, на пронизливих нотах!
- Як люди після таких чарівних пісень слухають російськомовні треки? Неймовірний альбом.
Нагадаємо, що на початку вересня Барських випустив пісню Не плач, яку присвятив непростим стосункам двох людей. Пісня нехай і має не найвеселіший мотив, але вийшла танцювальною і яскравою.