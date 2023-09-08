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Макс Барських представив свій перший україномовний альбом Зорепад

8 Вересня 2023, 10:17
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Барських

Макс Барських випустив свій перший україномовний альбом під назвою Зорепад та однойменну пісню, що увійшла до добірки. Загалом до роботи артиста увійшло 10 пісень, і 6 із них нові.

Це вже восьмий альбом музиканта, і заради нього він призупинив роботу над англомовними піснями. Усе заради фанатів з України, які потребують пісень рідною мовою.

– Моєю головною метою завжди було і залишається створення якісної сучасної української попмузики. Але це ще не все. Її повинні слухати там, де ще вчора звучали російські пісні, – заявив Макс.

Зараз дивляться

Користувачі мережі вже відреагували на пісню Зорепад і новий альбом:

  • Це щось неймовірне. Дякую за таку пісню. Дуже своєчасно.
  • Як красиво! Пісня душі! Так ніжно, прекрасно! Дякую Вам, творчих успіхів!
  • Пісня на розрив серця, і Макс співає її з неймовірним піднесенням, на пронизливих нотах!
  • Як люди після таких чарівних пісень слухають російськомовні треки? Неймовірний альбом.

Нагадаємо, що на початку вересня Барських випустив пісню Не плач, яку присвятив непростим стосункам двох людей. Пісня нехай і має не найвеселіший мотив, але вийшла танцювальною і яскравою.

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Теги
Макс Барських Музичний альбом
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