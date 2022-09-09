Виробництво серіалу Корона від Netflix довелося призупинити після смерті Єлизавети ІІ. Про те, що знімання припиняться у разі смерті монарха, повідомляв один із продюсерів серіалу Стівен Долдрі ще у 2016 році.

Наскільки виробництво зупинилося – невідомо. Схоже, рішення про призупинення ухвалив сценарист та продюсер серіалу Пітер Морган.

– Корона – це любовний лист до Єлизавети ІІ. Поки що мені нічого додати окрім мовчання та поваги, – прокоментував зупинку знімання Морган.

Перший сезон серіалу вийшов ще у 2016 році – тоді дебют був дуже успішним, оскільки вдалих екранізацій історії королівської родини дуже небагато. Проєкт розповів про життя монарха від коронації.

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Роботу також особливо хвалили за акторську гру та цікавий сюжет – серіал розкриває всі секрети королівської родини, а знімальна команда чудово зіграла ключових персонажів шоу.

Цікаво, що з розвитком сезонів змінювалися й акторки, які грали Єлизавету II. Спочатку роль запропонували Клер Фой, а у 2017 її місце посіла Олівія Колман. У п’ятому сезоні, виробництво якого призупинили, роль королеви взяла на себе Імельда Стонтон.

Про перенесення дати прем’єри поки що не повідомлялося – вихід сезону заплановано на листопад 2022 року.

Що стосується монарха, стало відомо, де пройде прощання та похорон Єлизавети II. Королеву повезуть до Единбурга — прощання з нею відбудеться в замку Голіруд, а потім — до Единбурзького собору.