Стало известно, где будут прощаться с королевой Елизаветой II. Монарха повезут в Эдинбург — прощание с ней состоится в замке Холлируд, а после — в Эдинбургском соборе.
Известно, что уже после столицы Шотландии тело Елизаветы II отправят поездом в Лондон, где еще со вчерашнего дня закрыли вокзал. О том, где будут дальше прощаться с королевой — неизвестно.
Однако судя по количеству людей, которые собрались у замка Балморал после новостей об ухудшении здоровья Елизаветы II, желающих проститься будет очень много, причем по всему королевству.
Отмечается, что прощание пройдет через 10 дней. По традиции, Елизавету похоронят в мемориальной часовне ее отца, короля Георга VI в Виндзорском замке, куда перенесут и останки ее мужа.
Напомним, что новость о смерти Елизаветы II появились вечером 8 сентября. После этого мировые лидеры отреагировали на уход из жизни королевы. К словам поддержки также присоединились и представители Украины — президент Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская.
Трон займет Чарльз, который ждал этого всю свою жизнь. Известно, что 9 сентября он произнесет свою первую речь в качестве короля, и уже 10 сентября он будет официально провозглашен монархом. Правда, технически править королевством он начал в момент смерти Елизаветы II. Сама церемония пройдет в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне.