Производство сериала Корона от Netflix пришлось приостановить после смерти Елизаветы II. О том, что съемки приостановятся в случае смерти монарха, сообщал один из продюсеров сериала Стивен Долдри еще в 2016 году.

Насколько производство остановилось — неизвестно. Похоже, решение о приостановке принял сценарист и продюсер сериала Питер Морган.

— Корона – это любовное письмо к Елизавете II. Пока мне нечего добавить кроме молчания и уважения, — прокомментировал остановку съемок Морган.

Первый сезон сериала вышел еще в 2016 году — тогда дебют был очень успешным, так как удачных экранизаций истории королевской семьи очень немного. Проект рассказал о жизни монарха от коронации.

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Работу также особо хвалили за актерскую игру и интересный сюжет — сериал раскрывает все секреты королевской семьи, а съемочная команда превосходно сыграла ключевых персонажей шоу.

Примечательно, что с развитием сезонов менялись и актрисы, которые играли Елизавету II. В начале роль предложили Клэр Фой, а в 2017 ее место заняла Оливия Колман. В пятом сезоне, производство которого приостановили, роль королевы взяла на себя Имельда Стонтон.

О переносе даты премьеры пока не сообщалось — выход сезона запланирован на ноябрь 2022 года.

Что касается монарха, стало известно, где пройдет прощание и похороны Елизаветы II. Королеву повезут в Эдинбург — прощание с ней состоится в замке Холлируд, а после — в Эдинбургском соборе.