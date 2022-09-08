Компанія Netflix представила тизер сиквела комедійного детектива Дістати ножі 2. Головну роль зіграє Деніел Крейг – він з’явиться на екранах у ролі детектива.
У новому ролику показали основні кадри сюжету – поїздку близьких друзів та колег мільярдера на приватний острів у Греції, а також вечірку, на якій відбувається загадкове вбивство. Тільки детективу Бенуа Бланку під силу знайти вбивцю.
Минулу картину можна назвати успішною, тому другу частину режисує той самий Раян Джонсон. Крім Крейга, у картині знялися й інші відомі актори – Дейв Батіста, Кейт Гадсон, Жанель Моне, Кетрін Хан та інші.
Світова прем’єра фільму Ножі наголо 2 відбудеться вже цими вихідними – 10 вересня на 47-му кінофестивалі в Торонто. На платформі Netflix фільм стане доступним вже до Нового Року – 23 грудня 2022 року.
Осінь порадує кіноманів великою кількістю картин. Наприклад, вже під кінець 2022 року публіці покажуть фільм про Піноккіо, Мерилін Монро, супергероя Чорного Адама, а також біографію Стівена Спілберга. Найочікуваніші кінопрем’єри осені 2022 можна побачити на Фактах ICTV.