Компанія Netflix представила тизер сиквела комедійного детектива Дістати ножі 2. Головну роль зіграє Деніел Крейг – він з’явиться на екранах у ролі детектива.

У новому ролику показали основні кадри сюжету – поїздку близьких друзів та колег мільярдера на приватний острів у Греції, а також вечірку, на якій відбувається загадкове вбивство. Тільки детективу Бенуа Бланку під силу знайти вбивцю.

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Минулу картину можна назвати успішною, тому другу частину режисує той самий Раян Джонсон. Крім Крейга, у картині знялися й інші відомі актори – Дейв Батіста, Кейт Гадсон, Жанель Моне, Кетрін Хан та інші.

Світова прем’єра фільму Ножі наголо 2 відбудеться вже цими вихідними – 10 вересня на 47-му кінофестивалі в Торонто. На платформі Netflix фільм стане доступним вже до Нового Року – 23 грудня 2022 року.

Осінь порадує кіноманів великою кількістю картин. Наприклад, вже під кінець 2022 року публіці покажуть фільм про Піноккіо, Мерилін Монро, супергероя Чорного Адама, а також біографію Стівена Спілберга. Найочікуваніші кінопрем’єри осені 2022 можна побачити на Фактах ICTV.