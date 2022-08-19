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На землі, в повітрі і на морі: новий патріотичний хіт від Пономарьова, Dzidzio, Тополі й Горбунова

19 Серпня 2022, 14:52
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
На землі, в повітрі та на морі

Олександр Пономарьов, Михайло Хома (Dzidzio), Тарас Тополя та Юрій Горбунов презентували нову патріотичну пісню під назвою На землі, в повітрі та на морі.

У записі треку взяли участь оркестр і хор Заслуженого академічного Ансамблю пісні й танцю Збройних Сил України під керівництвом диригента Дмитра Антонюка. Автором музики та слів уже традиційно став Олександр Пономарьов.

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Пісня розповідає про початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну та потужний спротив нашого народу. Українці піднялися й об’єдналися у боротьбі за свою свободу та майбутнє – вони готові знищувати ворога на землі, у повітрі та на морі.

На початку кліпу використано фрагмент звернення Володимира Зеленського до українців, у якому президент говорить про запровадження у країні воєнного стану.

На землі, в повітрі та на морі (текст пісні)

Десь о п’ятій ранку в лютому
Розпочалася війна
В цьому лютому – незабутому
Вся країна натягнулась мов струна

І тоді Вона піднялася
З Богом в серці, за своє
І одразу ж об’єдналася
І одразу люто б’є

На землі, в повітрі і на морі
Україна знищить ворогів
Рідні землі, українські зорі
Були й будуть тут споконвіків

Ворогам не буде спокою
На Вкраїнській цій землі
Буде відповідь жорстокою
В кожнім місті і селі

Бо Вкраїна вся піднялася
З Богом в серці, за своє
І одразу ж об’єдналася
І одразу люто б’є

На землі, в повітрі і на морі
Україна знищить ворогів
Рідні землі, українські зорі
Були й будуть тут споконвіків

Зауважимо, що попередня патріотична пісня Олександра Пономарьова Україна переможе миттєво стала хітом. У записі пісні також взяли участь Тарас Тополя, Михайло Хома (Dzidzio), Юрій Ткач, Євген Кошовий і Петро Чорний. Трек влучно висміює поразки російської армії – тут і затонулі кораблі, і біологічних голубів, і навіть вкрадені циганами ворожі танки.

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DZIDZIO Антитіла Олександр Пономарьов
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