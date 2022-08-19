Александр Пономарев, Михаил Хома (Dzidzio), Тарас Тополя и Юрий Горбунов представили новую патриотическую песню под названием На землі, в повітрі та на морі.

В записи трека приняли участие оркестр и хор Заслуженного академического Ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины под руководством дирижера Дмитрия Антонюка. Автором музыки и слов уже традиционно стал Александр Пономарев.

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Песня рассказывает о начале полномасштабного вторжения РФ в Украину и мощном сопротивлении нашего народа. Украинцы поднялись и объединились в борьбе за свою свободу и будущее — они готовы уничтожать врага на земле, в воздухе и на море.

В начале клипа использован фрагмент обращения Владимира Зеленского к украинцам, в котором президент говорит о введении в стране военного положения.

На землі, в повітрі та на морі (текст песни)

Десь о п’ятій ранку в лютому

Розпочалася війна

В цьому лютому — незабутому

Вся країна натягнулась мов струна

І тоді Вона піднялася

З Богом в серці, за своє

І одразу ж об’єдналася

І одразу люто б’є

На землі, в повітрі і на морі

Україна знищить ворогів

Рідні землі, українські зорі

Були й будуть тут споконвіків

Ворогам не буде спокою

На Вкраїнській цій землі

Буде відповідь жорстокою

В кожнім місті і селі

Бо Вкраїна вся піднялася

З Богом в серці, за своє

І одразу ж об’єдналася

І одразу люто б’є

На землі, в повітрі і на морі

Україна знищить ворогів

Рідні землі, українські зорі

Були й будуть тут споконвіків

Отметим, что предыдущая патриотическая песня Александра Пономарева Україна переможе мгновенно стала хитом. В записи песни также приняли участие Тарас Тополя, Михаил Хома (Dzidzio), Юрий Ткач, Евгений Кошевой и Петр Черный. Трек метко высмеивает поражения русской армии — здесь и затонувшие корабли, и биологические голуби, а даже украденные цыганами вражеские танки.