Александр Пономарев, Михаил Хома (Dzidzio), Тарас Тополя и Юрий Горбунов представили новую патриотическую песню под названием На землі, в повітрі та на морі.
В записи трека приняли участие оркестр и хор Заслуженного академического Ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины под руководством дирижера Дмитрия Антонюка. Автором музыки и слов уже традиционно стал Александр Пономарев.
Песня рассказывает о начале полномасштабного вторжения РФ в Украину и мощном сопротивлении нашего народа. Украинцы поднялись и объединились в борьбе за свою свободу и будущее — они готовы уничтожать врага на земле, в воздухе и на море.
В начале клипа использован фрагмент обращения Владимира Зеленского к украинцам, в котором президент говорит о введении в стране военного положения.
На землі, в повітрі та на морі (текст песни)
Десь о п’ятій ранку в лютому
Розпочалася війна
В цьому лютому — незабутому
Вся країна натягнулась мов струна
І тоді Вона піднялася
З Богом в серці, за своє
І одразу ж об’єдналася
І одразу люто б’є
На землі, в повітрі і на морі
Україна знищить ворогів
Рідні землі, українські зорі
Були й будуть тут споконвіків
Ворогам не буде спокою
На Вкраїнській цій землі
Буде відповідь жорстокою
В кожнім місті і селі
Бо Вкраїна вся піднялася
З Богом в серці, за своє
І одразу ж об’єдналася
І одразу люто б’є
На землі, в повітрі і на морі
Україна знищить ворогів
Рідні землі, українські зорі
Були й будуть тут споконвіків
Отметим, что предыдущая патриотическая песня Александра Пономарева Україна переможе мгновенно стала хитом. В записи песни также приняли участие Тарас Тополя, Михаил Хома (Dzidzio), Юрий Ткач, Евгений Кошевой и Петр Черный. Трек метко высмеивает поражения русской армии — здесь и затонувшие корабли, и биологические голуби, а даже украденные цыганами вражеские танки.