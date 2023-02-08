На Євробаченні 2023 року буде ведучий з України. Про це заявив голова управління Суспільного Микола Чернотицький.

Щоправда, поки що без імен та прізвищ – зараз розповісти про це не можуть.

– Зараз ми тісно співпрацюємо з BBC – на Євробаченні 2023 року буде ведучий від України. Ми знаємо, хто це буде, але не можемо озвучити імені. Загалом британці дуже відкриті, і хочуть якнайбільше залучити Україну до організаційного процесу. Вони кажуть, що організують Євробачення, але від імені України, – додав Чернотицький.

Завдяки відкритості та тісній співпраці, логотип Євробачення 2023 було створено за допомогою українського агентства Starlight Creative та британської компанії Superunion.

Зараз дивляться Нагадаємо, що через війну Україні відмовили у проведенні конкурсу всередині країни. Велика Британія прийшла на допомогу, і наразі Євробачення проведуть у Ліверпулі у травні цього року. Усього братиме участь 37 країн, і Україна виступить у фіналі – 13 травня. Нашу країну їде представляти дует Tvorchi. Вони з’являться на сцені Ліверпуля із піснею Heart of Steel, яка передасть усю силу нашого народу за умов війни. Читайте також: Україна досі в лідерах: букмекери оновили прогнози на Євробачення 2023

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