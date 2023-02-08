На Евровидении 2023 будет ведущий из Украины. Об этом заявил глава управления Суспільного Николай Чернотицкий.

Правда, пока без имен и фамилий — сейчас рассказать об этом не могут.

— Сейчас мы тесно сотрудничаем с BBC — на Евровидении 2023 будет ведущий от Украины. Мы знаем кто это будет, но не можем озвучить имени. В целом, британцы очень открытые, и хотят как можно больше привлечь Украину в организационный процесс. Они говорят, что организуют Евровидение, но от имени Украины, — добавил Чернотицкий.

Благодаря открытости и тесному сотрудничеству, логотип Евровидения 2023 было создано с помощью украинского агентства Starlight Creative и британской компании Superunion.

Сейчас смотрят Напомним, что из-за войны Украине отказали в проведении конкурса внутри страны. Великобритания пришла на помощь, и теперь Евровидение проведут в Ливерпуле в мае этого года. Всего будет участвовать 37 стран, и Украина выступит в финале — 13 мая. Нашу страну едет представлять дуэт Tvorchi. Они появятся на сцене Ливерпуля с песней Heart of Steel, которая передаст всю силу нашего народа в условиях войны. Читайте также: Украина до сих пор в лидерах: букмекеры обновили прогнозы на Евровидение 2023

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