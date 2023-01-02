На фронті загинув український режисер монтажу Віктор Онисько. Про його смерть повідомила дружина, культурна менеджерка і кураторка кінопрограм Ольга Бірзул.
– Моє серце назавжди залишиться в страшному 2022. Бо в ньому ти залишився. Мій герой. Моя любов. Моє все. Не знаю, як далі жити і дихати без тебе. Не знаю, чи зможу коли-небудь знову мріяти. Єдине, чого я зараз хочу, щоб фашистське зло було швидше покаране і якнайменше людей відчуло цей невимовний і пекучий біль втрати, – написала вона в Facebook.
У Віктора залишилася дев’ятирічна донька Захарія.
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Захисник працював над українськими фільмами і серіалами — зокрема, над стрічками Захар Беркут і Сторожова застава.
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