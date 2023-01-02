На фронті загинув український режисер монтажу Віктор Онисько. Про його смерть повідомила дружина, культурна менеджерка і кураторка кінопрограм Ольга Бірзул.

– Моє серце назавжди залишиться в страшному 2022. Бо в ньому ти залишився. Мій герой. Моя любов. Моє все. Не знаю, як далі жити і дихати без тебе. Не знаю, чи зможу коли-небудь знову мріяти. Єдине, чого я зараз хочу, щоб фашистське зло було швидше покаране і якнайменше людей відчуло цей невимовний і пекучий біль втрати, – написала вона в Facebook.