На фронте погиб украинский режиссер монтажа Виктор Онисько. О его смерти сообщила жена, культурный менеджер и куратор кинопрограмм Ольга Бирзул.

— Мое сердце навсегда останется в страшном 2022. Ибо в нем остался ты. Мой герой. Моя любовь. Мое все. Не знаю, как дальше жить и дышать без тебя. Не знаю, смогу ли когда-нибудь снова мечтать. Единственное, чего я сейчас хочу, чтобы рашистское зло было быстрее наказано и как можно меньше людей почувствовало эту невыразимую и жгучую боль потери,- написала она в Facebook.