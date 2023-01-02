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На войне погиб режиссер монтажа Виктор Онисько

2 января 2023, 11:24
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Виктор Онисько

На фронте погиб украинский режиссер монтажа Виктор Онисько. О его смерти сообщила жена, культурный менеджер и куратор кинопрограмм Ольга Бирзул.

— Мое сердце навсегда останется в страшном 2022. Ибо в нем остался ты. Мой герой. Моя любовь. Мое все. Не знаю, как дальше жить и дышать без тебя. Не знаю, смогу ли когда-нибудь снова мечтать. Единственное, чего я сейчас хочу, чтобы рашистское зло было быстрее наказано и как можно меньше людей почувствовало эту невыразимую и жгучую боль потери,- написала она в Facebook.

У Виктора осталась девятилетняя дочь Захария.

Защитник работал над украинскими фильмами и сериалами — в частности, над лентами Захар Беркут и Сторожевая застава.

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Теги
Війна в Україні Смерть
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