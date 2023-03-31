На війні з Росією загинув український актор Антон Прасоленко. Артист помер героєм, захищаючи свою країну від агресора.

Про смерть Антона заявив психолог Андрій Козінчук у Facebook. Актор помер у лікарні від отриманих поранень.

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З початком повномасштабного вторгнення чоловік пішов на війну та брав участь у захисті та звільненні Сходу України.

– Снаряд і уламки не питають, наскільки ти хороший у військовій справі. Антон брав участь у бойових діях у самому пеклі, щоб потрапити до раю. Сьогодні він помер у госпіталі від отриманих поранень, – заявив Андрій.

За заявою психолога, до війни Антон жив у Києві, де працював і будував стосунки зі своєю дівчиною та грав у театрі.

Раніше Ірина Федишин згадала свого загиблого брата Романа Климковича, який загинув на війні. Співачка зізналася, їхня бабуся досі не знає про загибель онука. Тіло Романа поки що не вдалося забрати, проте вони не втрачають надію, що все-таки зроблять це.