Певица Ирина Федишин вспомнила своего двоюродного брата Романа Климковича, который погиб, защищая Украину от российских оккупантов. Артистка выложила видео, на котором предстала в слезах и в руках с бронежилетом воина.

Ирина призналась, их бабушка до сих пор не знает о гибели внука.

— Сейчас у меня находится памятный бронежилет, который принадлежал моему брату Роману — он погиб за Украину. Он определенное время его носил, мы ему его дали в начале, потом ему выдали уже в военной части другие бронежилеты и он вернул его, сказав: — Ира, возможно кому-то он нужен будет больше. У меня есть запросы, мы отправим его защитникам, — рассказала Федишин.

Певица сказала, что тело Романа пока что еще не удалось забрать, однако они не теряют надежду, что все таки сделают это.

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— Мы не говорим бабушке, которой 83 года, что он погиб, поскольку переживаем, как она это переживет. Уже несколько раз она спрашивала про него, он был ее любимчиком. Понимаю, что она имеет право знать, но есть страх, — в слезах добавила Федишин.

В ролике Ирина также показала видео с Романом и их последнюю переписку в WhatsApp, датированную 6 января 2023 годом — на Рождество Христово.

— Эта переписка завершилась словами от Ромы: — Поздравления от меня всем, — поделилась артистка.

Ирина Федишин рассказала о смерти двоюродного брата в феврале. Мужчина, который с первых дней полномасштабной войны стал на защиту Украины, погиб в боях под Соледаром.

По словам Ирины, перед этим они виделись незадолго, когда Романа отпустили на 10 дней домой, также 25 января он был на ее концерте в Трускавце.

Собрат погибшего воина пытался вынести его тело из окопа, однако сделать этого не смог из-за слишком высокой опасности.