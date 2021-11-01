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Фото Персони

На цьому знімку чудово все: вагітна дружина Джейсона Стейтема показала животик

1 Листопада 2021, 15:34 Каріна Зуєва
жена Джейсона Стейтема
Джерело: Роузі Гантінгтон-Вайтлі

Дружина англійського актора Джейсона Стейтема, супермодель Роузі Гантінгтон-Вайтлі показала животик, що помітно округлився. Наразі вона перебуває в очікуванні малюка.

Модель поділилася фото, зробленим через дзеркало. В кадрі Роузі постала в довгому білому пальті, чорних широких штанях та блакитній сорочці, яку трохи підняла і у такий спосіб продемонструвала свій животик.

Гантінгтон часто ділиться подібними фотографіями, демонструючи свій стиль. Однак знімки вагітності воліє не публікувати.

Підписники моделі зазначили, що вона має чудовий вигляд, а її смак – бездоганний. Деякі й зовсім тільки дізналися про те, що Гантінгтон чекає на малюка.

  • Приголомшлива Роузі.
  • Ти вагітна! Вітаю!
  • Гарне фото, бо на ньому ти і твоя дитина.
  • Яка ти красива!
  • Вам дуже личить вагітність.
  • Цікаво, хто у вас буде – хлопчик чи дівчинка?
  • Дуже красива.
  • На цьому фото чудово все. – Пишуть у коментарях Роузі.
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Про те, що Джейсон Стейтем вдруге стане батьком стало відомо в серпні. 33-річна Роузі опублікувала в Instagram серію знімків, демонструючи свої модні образи. На одному з кадрів модель постала в білій обтислій сукні, притримуючи кругленький животик рукою.

Тоді шанувальники зіркової пари засипали їх коментарями, побажавши моделі легкої вагітності.

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Джейсон Стейтем
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