Дружина англійського актора Джейсона Стейтема, супермодель Роузі Гантінгтон-Вайтлі показала животик, що помітно округлився. Наразі вона перебуває в очікуванні малюка.

Модель поділилася фото, зробленим через дзеркало. В кадрі Роузі постала в довгому білому пальті, чорних широких штанях та блакитній сорочці, яку трохи підняла і у такий спосіб продемонструвала свій животик.

Гантінгтон часто ділиться подібними фотографіями, демонструючи свій стиль. Однак знімки вагітності воліє не публікувати.

Підписники моделі зазначили, що вона має чудовий вигляд, а її смак – бездоганний. Деякі й зовсім тільки дізналися про те, що Гантінгтон чекає на малюка.

Приголомшлива Роузі.

Ти вагітна! Вітаю!

Гарне фото, бо на ньому ти і твоя дитина.

Яка ти красива!

Вам дуже личить вагітність.

Цікаво, хто у вас буде – хлопчик чи дівчинка?

Дуже красива.

На цьому фото чудово все. – Пишуть у коментарях Роузі.

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Про те, що Джейсон Стейтем вдруге стане батьком стало відомо в серпні. 33-річна Роузі опублікувала в Instagram серію знімків, демонструючи свої модні образи. На одному з кадрів модель постала в білій обтислій сукні, притримуючи кругленький животик рукою.

Тоді шанувальники зіркової пари засипали їх коментарями, побажавши моделі легкої вагітності.