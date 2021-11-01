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Фото Персоны

На этом снимке прекрасно все: беременная жена Джейсона Стейтема показала животик

1 ноября 2021, 15:34 Каріна Зуєва
жена Джейсона Стейтема
Источник: Роузі Гантінгтон-Вайтлі

Жена английского актера Джейсона Стейтема, супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли показала округлившийся животик. Сейчас она находится в ожидании малыша.

Модель поделилась фото, сделанным в зеркало. В кадре Роузи предстала в длинном белом пальто, черных широких штанах и голубой рубашке, которую слегка приподняла и тем самым продемонстрировала свой животик.

Хантингтон часто делится подобными фото, демонстрируя свой стиль. Однако снимки беременности предпочитает не публиковать.

Подписчики модели отметили, что она прекрасно выглядит, а ее вкус — безупречен. Некоторые и вовсе только узнали о том, что Хантингтон ждет малыша.

  • Потрясающая Роузи.
  • Ты беременна! Поздравляю!
  • Красивое фото, потому что на нем ты и твой ребенок.
  • Какая ты красивая!
  • Вам очень идет беременность.
  • Интересно, кто у вас будет — мальчик или девочка?
  • Очень красивая.
  • На этом фото прекрасно все. — Пишут в комментариях Роузи.
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О том, что Джейсон Стейтем второго раз станет отцом стало известно в августе. 33-летняя Роузи опубликовала в Instagram серию снимков, демонстрируя свои модные образы. На одном из кадров модель предстала в белом обтягивающем платье, придерживая округлившийся животик рукой.

Тогда поклонники звездной пары засыпали их комментариями, пожелав модели легкой беременности.

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