Жена английского актера Джейсона Стейтема, супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли показала округлившийся животик. Сейчас она находится в ожидании малыша.
Модель поделилась фото, сделанным в зеркало. В кадре Роузи предстала в длинном белом пальто, черных широких штанах и голубой рубашке, которую слегка приподняла и тем самым продемонстрировала свой животик.
Хантингтон часто делится подобными фото, демонстрируя свой стиль. Однако снимки беременности предпочитает не публиковать.
Подписчики модели отметили, что она прекрасно выглядит, а ее вкус — безупречен. Некоторые и вовсе только узнали о том, что Хантингтон ждет малыша.
- Потрясающая Роузи.
- Ты беременна! Поздравляю!
- Красивое фото, потому что на нем ты и твой ребенок.
- Какая ты красивая!
- Вам очень идет беременность.
- Интересно, кто у вас будет — мальчик или девочка?
- Очень красивая.
- На этом фото прекрасно все. — Пишут в комментариях Роузи.
О том, что Джейсон Стейтем второго раз станет отцом стало известно в августе. 33-летняя Роузи опубликовала в Instagram серию снимков, демонстрируя свои модные образы. На одном из кадров модель предстала в белом обтягивающем платье, придерживая округлившийся животик рукой.
Тогда поклонники звездной пары засыпали их комментариями, пожелав модели легкой беременности.