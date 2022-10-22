Модный дом Balenciaga прекратил сотрудничество с музыкантом Канье Уэстом после серии антисемитских постов и других противоречивых комментариев. В компании заявили, что дальнейшая совместная работа не планируется.

— Balenciaga больше не имеет никаких отношений и не планирует никаких будущих проектов, связанных с этим артистом, — заявили в Balenciaga.

Известно, что союз бренда и музыканта начался еще в начале 2022 года — целью было создание линейки одежду Yeezy Gap. Также компания Gap заявила о десятилетнем контракте для создания линейки модной одежды в 2020 году, но Канье разорвал с ними контакт из-за несоблюдения договора. О подробностях музыкант тогда не рассказал.

Впрочем, сами представители Gap заявили, что это они разорвали с ним контракт.

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Сейчас над продолжением сотрудничества с Уэстом думает Adidas — отношения между звездой и брендом в последнее время стали напряженные.

По заявлению зарубежных СМИ, Канье тесно работал с Balenciaga — артист по несколько раз на день общался с креативным директором компании Демном Гвасалией.

Напомним, что совсем недавно Канье привлек внимание общественности. Все началось с показа Balenciaga, где Уэст появился в футболке с надписью White Lives Matter. После этого он назвал движение Black Lives Matter (Жизни черных имеют значение) аферой. За антисемитские высказывания артиста заблокировали в Twitter и Instagram, из-за чего он принял решение приобрести соцсеть Parler.