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Будь-яка творча колаборація – це круто: Жадан прокоментував чутки про роман із Соловій

1 Жовтня 2023, 16:14
Валентина Чорна редакторка стрічки
Сергій Жадан

Український поет і музикант Сергій Жадан вперше публічно висловився про розлучення з Іриною Куніциною після 15 років шлюбу.

На початку повномасштабної війни він відправив дружину та доньку з Харкова за кордон. Однак Жадан зізнався, що у їхньому розлученні винен не “фактор кілометрів”.

– У нас трішки інша ситуація була. Але якщо говорити в принципі, то справді для багатьох із нас сьогодні є визначальним цей фактор кілометрів. Фактор розірваності, фактор руйнування усталеного життя, якихось комунікаційних зв’язків. І це також одна з великих проблем наших. Сьогодні ти чітко розумієш, що означає контакт, прихильність, тепло між людьми, – сказав Жадан.

Відповідаючи на запитання журналістки, чи перебуває артист у нових стосунках, натякаючи на його ймовірний роман зі співачкою Христиною Соловій, Жадан сказав: Давай не будемо торкатися мого особистого життя аж так глибоко.

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Ведуча додала, що окрім особистого, це ще й “крута творча колаборація”.

– Будь-яка творча колаборація – це круто, – уникнув відповіді Жадан.

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Фото: скриншот з інтерв’ю LB Live

Джерело: LB Live

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