Главный вокалист группы Maneskin, которая победила на Евровидении-2021, Дамиано Давид поразил поклонников откровенным фото в Instagram. На снимке он позирует полностью обнаженным, прикрываясь лишь баскетбольным мячом.

— Мяч — это жизнь, — кратко подписал фотографии певец.

Фронтмен итальянской рок-группы позирует на фото в обнаженном виде — на его теле красуются массивные золотые украшения: цепь на шее, серьги в ушах и браслеты.

Давид также не против показать и свои многочисленные татуировки на теле — все они выполнены в разных стилях.

На откровенные снимки отреагировали и другие участники Maneskin:

— Очень горячо, — отметила басс-гитаристка Виктория Де Анджелис. — Ну ты даешь, — удивился гитарист Томас Раджи.

Пользователи сети тоже не обделили знаменитость вниманием, отметив его смелые фотографии — он любит привлекать к себе внимание публики таким способом:

Оденься… простынешь!

Клянусь, я просматривал фото только один раз.

Я хочу быть твоим мячом

Мячик лишний!

Дамиано Давид считается одним из самых высокооплачиваемых рок-музыкантов в Италии.

Maneskin пользовались популярностью и до победы на Евровидении-2021. Еще в 2017 году они заняли второе место в одном из сезонов итальянской версии шоу The X Factor.

Напомним, что Maneskin также слушают и нашу музыку — недавно группа станцевала под трек украинского коллектива Go-A Шум. Это произошло во время гастролей в Москве.