У середу, 9 березня, російські війська вщент зруйнували пологовий будинок №2 та дитячу лікарню у місті Маріуполь. На жахливий вчинок загарбників публічно відреагували українські зірки, які вимагають світових лідерів закрити небо над Україною, щоб припинити це звірство.

Співачка Надя Дорофєєва написала, що смертоносну та нелюдську атаку російської армії неможливо пробачити.

– Місце, яке дарує нове життя, сьогодні стало мішенню для смертоносної та нелюдської атаки російської армії. З кожною такою подією я відчуваю біль ще сильніше. А ще вчора здавалося, що болючіше бути не може. Я дивлюся на ці фото, серце розривається. Це неможливо пробачити. Закрийте небо! Я вимагаю… благаю, – написала Надя.

Пост зірки прокоментував Олексій Дурнєв, який зізнався, що народився у цьому пологовому будинку.

– Серце розривається від болю! Таке здатні робити лише нелюди! Маріуполь. Пологовий будинок. Це жінки та діти! Якими ж істотами треба бути, щоб робити таке? – написала Настя Каменських.

– Трагічний день для Маріуполя. Господи, які звірства! Вагітні жінки, медперсонал, вщент зруйновані орками лікарня і пологовий! Нелюди! Покидьки! Вбивці жінок і дітей! Подивіться на ці фото і відео! Це справжнє пекло! Немає прощення, – написала акторка Ольга Сумська.

– Якими треба бути людьми, щоб бомбити пологовий будинок? Тварі. Не пробачимо, – зазначила телеведуча Катерина Осадча.

– Сьогодні російська армія розбомбила дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Скільки ще має пролитися крові та сліз, щоб ця безпрецедентна, безглузда, безпричинна війна зупинилася? – написала Вєрка Сердючка.

– Тільки чисте зло може намагатися знищувати пологовий будинок. Тільки зло. Не пробачимо. NATO, please, close the sky. Russia kill our kids, – написала співачка Світлана Тарабарова.

– “Рятувальники” “рятують” своїми ракетами пологове відділення дитячої лікарні у Маріуполі! Нелюдські, бездушні окупанти, які виконують накази злочинної російської влади. НАТО, закрийте небо!!!! Так не може продовжуватися!! – написав співак Дмитро Монатик.

Переглянути цей допис в Instagram – Шаленство, бездушність Путлера? Не тільки! Кожен, хто отримує божевільні накази на знищення життя, має вибір і вони вибирають бути вбивцями! Як ви посміли?! Зомбі! – написала співачка Євгенія Власова.