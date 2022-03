У середу, 9 березня, російські війська вщент зруйнували пологовий будинок №2 та дитячу лікарню у місті Маріуполь. На жахливий вчинок загарбників публічно відреагували українські зірки, які вимагають світових лідерів закрити небо над Україною, щоб припинити це звірство.

Співачка Надя Дорофєєва написала, що смертоносну та нелюдську атаку російської армії неможливо пробачити.

Пост зірки прокоментував Олексій Дурнєв, який зізнався, що народився у цьому пологовому будинку.

– Трагічний день для Маріуполя. Господи, які звірства! Вагітні жінки, медперсонал, вщент зруйновані орками лікарня і пологовий! Нелюди! Покидьки! Вбивці жінок і дітей! Подивіться на ці фото і відео! Це справжнє пекло! Немає прощення, – написала акторка Ольга Сумська.

– Сьогодні російська армія розбомбила дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Скільки ще має пролитися крові та сліз, щоб ця безпрецедентна, безглузда, безпричинна війна зупинилася? – написала Вєрка Сердючка.

– Тільки чисте зло може намагатися знищувати пологовий будинок. Тільки зло. Не пробачимо. NATO, please, close the sky. Russia kill our kids, – написала співачка Світлана Тарабарова.