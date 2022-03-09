В среду, 9 марта, российские войска полностью разрушили роддом №2 и детскую больницу в городе Мариуполь.

На ужасный поступок захватчиков публично отреагировали украинские звезды, которые требуют мировых лидеров закрыть небо над Украиной, чтобы прекратить это зверство.

Певица Надя Дорофеева написала, что смертоносную и бесчеловечную атаку российской армии невозможно простить.

— Место, которое дарит новую жизнь, сегодня стало мишенью для смертоносной и бесчеловечной атаки российской армии. С каждым таким событием я чувствую боль еще сильнее. А еще вчера казалось, что больнее быть не может. Я смотрю на эти фото, сердце разрывается. Это невозможно простить. Закройте небо! Я требую… умоляю, — написала Надя.

Пост звезды прокомментировал Алексей Дурнев, который признался, что родился в этом роддоме.

– Сердце разрывается от боли! Такое способны делать только изверги! Мариуполь. Роддом. Это женщины и дети! Какими же существами нужно быть, чтобы делать такое? – написала Настя Каменских.

– Трагический день для Мариуполя. Господи, какие зверства! Беременные женщины, медперсонал, полностью разрушены орками больница и роддом! Нелюди! Ублюдки! Убийцы женщин и детей! Посмотрите на эти фото и видео! Это настоящий ад! Нет прощения, – написала актриса Ольга Сумская.

– Какими нужно быть людьми, чтобы бомбить роддом? Твари. Не простим, – отметила телеведущая Екатерина Осадчая.

– Сегодня российская армия разбомбила детскую больницу и роддом в Мариуполе. Сколько еще должно пролиться крови и слез, чтобы эта беспрецедентная, бессмысленная, беспричинная война остановилась? – написала Верка Сердючка.

– Только чистое зло может пытаться уничтожать роддом. Только зло. Не простим. NATO, please, close the sky. Russia kill our kids, – написала певица Светлана Тарабарова.

— “Спасатели” “спасают” своими ракетами родильное отделение детской больницы в Мариуполе! Бесчеловечные, бездушные оккупанты, выполняющие приказы преступной российской власти. НАТО, закройте небо!!!! Так не может продолжаться!! – написал певец Дмитрий Монатик.

— Безумие, бездушие Путлера? Не только! У каждого, кто получает безумные приказы на уничтожение жизни, есть выбор и они выбирают быть убийцами! Как вы посмели? Зомби! – написала певица Евгения Власова.

Журналистка и блогер Ярослава Гресь отметила, что российскому народу никогда не удастся вернуть уважение к себе.

– Эта война, эта кровь на руках каждого, кто стреляет. Наводит цель. Подвозит горючее. Притворяется, что “на учениях”. Притворяется, что делает “честные новости” (для них у Данте должен быть отдельный круг). Притворяется, что ничего не происходит. На руках каждого россиянина. Каждый, кто боится выйти на улицу, когда люди в Украине руками останавливают танки, женщины рожают в бомбоубежищах, а дети умирают от обезвоживания. Страна без будущего, народ, которому нет прощения, – написала она.

На бомбардировку роддома также отреагировал брат мэра Киева Владимир Кличко.

– Мое сердце обливается кровью. Самые непреодолимые жертвы – это дети! Дети гибнут сейчас! Посмотрите эти фотографии! Это конкретный и реальный результат так называемой путинской специальной операции. Когда он не убивает этих ангелов, он убивает их родителей, уничтожает их дома, школы. Нападать на детей значит нападать на жизнь. На саму цивилизацию, – сказал Кличко.

Напомним, что бомбардировка роддома и больницы в Мариуполе произошла вечером 9 марта. В результате авиаудара корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети и находились роженицы, был полностью разрушен.

Тяжелые травмы и ранения получили 17 человек, среди которых 16 – персонал роддома и одна роженица.