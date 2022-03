В среду, 9 марта, российские войска полностью разрушили роддом №2 и детскую больницу в городе Мариуполь.

На ужасный поступок захватчиков публично отреагировали украинские звезды, которые требуют мировых лидеров закрыть небо над Украиной, чтобы прекратить это зверство.

Певица Надя Дорофеева написала, что смертоносную и бесчеловечную атаку российской армии невозможно простить.

Пост звезды прокомментировал Алексей Дурнев, который признался, что родился в этом роддоме.

– Трагический день для Мариуполя. Господи, какие зверства! Беременные женщины, медперсонал, полностью разрушены орками больница и роддом! Нелюди! Ублюдки! Убийцы женщин и детей! Посмотрите на эти фото и видео! Это настоящий ад! Нет прощения, – написала актриса Ольга Сумская.

– Сегодня российская армия разбомбила детскую больницу и роддом в Мариуполе. Сколько еще должно пролиться крови и слез, чтобы эта беспрецедентная, бессмысленная, беспричинная война остановилась? – написала Верка Сердючка.

– Только чистое зло может пытаться уничтожать роддом. Только зло. Не простим. NATO, please, close the sky. Russia kill our kids, – написала певица Светлана Тарабарова.