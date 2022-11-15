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Персони

На стадії ранніх стосунків: Емілі Ратаковскі і Піт Девідсон почали зустрічатися

15 Листопада 2022, 14:24
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
На стадії ранніх стосунків: Емілі Ратаковскі і Піт Девідсон почали зустрічатися
Джерело: Depositphotos

Американська супермодель Емілі Ратаковскі і комік Піт Девідсон почали зустрічатися.

За словами інсайдера, зірки спілкуються вже кілька місяців. Наразі вони перебувають на ранній стадії стосунків і подобаються одне одному.

Ратаковскі і Девідсон познайомили близькі друзі.

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– Піт змусив Емілі сміятися, і йому подобається, наскільки вона розумна, – зазначило джерело, близьке до пари.

Модель і комік свої стосунки поки що ніяк не коментували.

Нагадаємо, про те, що Ратаковскі розлучилася зі своїм чоловіком, кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом, стало відомо в липні. Після моделі приписували роман із актором Бредом Піттом.

Помічали її в компанії й інших чоловіків.

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Щодо Піта Девідсона, то комік був у стосунках із зіркою реаліті-шоу Кім Кардашьян, з якою розійшовся я в серпні.

Джерело
Us Weekly
Теги
Емілі Ратаковскі Стосунки
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