Американська супермодель Емілі Ратаковскі і комік Піт Девідсон почали зустрічатися.
За словами інсайдера, зірки спілкуються вже кілька місяців. Наразі вони перебувають на ранній стадії стосунків і подобаються одне одному.
Ратаковскі і Девідсон познайомили близькі друзі.
– Піт змусив Емілі сміятися, і йому подобається, наскільки вона розумна, – зазначило джерело, близьке до пари.
Модель і комік свої стосунки поки що ніяк не коментували.
Нагадаємо, про те, що Ратаковскі розлучилася зі своїм чоловіком, кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом, стало відомо в липні. Після моделі приписували роман із актором Бредом Піттом.
Помічали її в компанії й інших чоловіків.
Щодо Піта Девідсона, то комік був у стосунках із зіркою реаліті-шоу Кім Кардашьян, з якою розійшовся я в серпні.