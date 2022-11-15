Американская супермодель Эмили Ратаковски и комик Пит Дэвидсон начали встречаться.

По словам инсайдера, звезды общаются уже несколько месяцев. Сейчас они находятся на ранней стадии отношений и нравятся друг другу.

Ратаковски и Дэвидсон познакомили близкие друзья.

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— Пит заставил Эмили смеяться, и ему нравится, насколько она умна, — отметил источник, близкий к паре.

Модель и комик свои отношения пока что никак не комментировали.

Напомним, о том, что Ратаковски развелась со своим мужем, кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом, стало известно в июле. После модели приписывали роман с актером Брэдом Питтом.

Замечали ее в компании и других мужчин.

Что касается Пита Дэвидсона, то комик состоял в отношениях со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян, с которой расстался в августе.