Американська академія кінематографічних мистецтв і наук, що присуджує премію Оскар, оголосила про нову номінацію. З 2026 року статуетку вручатимуть за найкращий кастинг.

На Оскарі з’явиться нова номінація

Режисери з кастингу після десятирічних зусиль зі створення конкурентоспроможної номінації зможуть отримати свій Оскар.

Кіноакадемія вирішила вручати нагороду з 98-ї церемонії у 2026 році. У номінації змагатимуться фільми, які були випущені у 2025 році.

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– Директори кастингів відіграють безпосередню роль у створенні фільмів. І з розвитком Академії (кінематографічних мистецтв і наук – Ред.) ми горді додати “кастинг” до дисциплін, які ми помічаємо і відзначаємо, – заявили в Академії кіномистецтв.

На Оскарі не з’являлося нових номінацій з 2001 року. Тоді Академія почала нагороджувати найкращі анімаційні фільми.

Правила, за якими обиратимуть переможців у новій номінації, оголосять у квітні 2025 року разом із повними правилами 98-ї церемонії Оскар.

Нагадаємо, що у січні оголосили повний список номінантів на Оскар 2024. Цьогоріч за нагороду змагатиметься фільм 20 днів в Маріуполі українського журналіста і фотографа Мстислава Чернова.