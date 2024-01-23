Документальний фільм 20 днів у Маріуполі українського журналіста і фотографа Мстислава Чернова номінували на премію Оскар 2024. Стрічка боротиметься за перемогу у номінації Найкращий документальний фільм.

Про що фільм 20 днів у Маріуполі та чому його варто подивитися – читайте далі у матеріалі.

Чому потрібно подивитися 20 днів у Маріуполі

Разом із Мстиславом Черновим над документальним фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка і продюсерка Василіса Степаненко. Вони як команда інформагенції Associated Press приїхали у Маріуполь Донецької області за годину до повномасштабного вторгнення РФ, і провели там в умовах облоги майже місяць.

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Вони документували все, що відбувається в оточеному місті – гуманітарну катастрофу, воєнні злочини росіян, масові поховання цивільних, смерті дітей, роботу комунальників та лікарів, яким доводилося працювати в жахливих умовах. Ризикуючи життям, Чернов та команда змогли показати всьому світу, що окупанти зробили з Маріуполем. В одному епізоді стрічки Мстислав сказав, що “фільм боляче дивитися, але його треба дивитися”, оскільки кожен має побачити жорстокі реалії російського вторгнення в Україну.

20 днів у Маріуполі – трейлер

Де подивитися 20 днів у Маріуполі

Світова прем’єра 20 днів у Маріуполі відбулася на фестивалі незалежного кіно Санденс у січні 2023 року, де стрічка отримала приз глядацьких симпатій. В українських кінотеатрах прокат розпочався 31 серпня.

В перший вікенд вересня фільм зібрав понад 530 тис. грн, ставши найбільш касовим українським документальним фільмом в історії.

У листопаді 2023 року 20 днів у Маріуполі виклали у відкритий доступ американського YouTube.

Стрічка вийшла на каналі Frontline PBS – Служби суспільного мовлення США. Станом на 23 січня її переглянули понад 1,3 млн разів. Фільм наразі недоступний для перегляду в Україні.

Які нагороди отримав фільм 20 днів у Маріуполі

За рік стрічка 20 днів у Маріуполі зібрала чимало нагород. Так, фільм відзначили на Міжнародному кінофестивалі в Клівленді (США), DocAviv (Ізраїль), Sheffield DocFest (Велика Британія), DocEdge (Нова Зеландія), Cinema for Peace (Німеччина) та Royal Television Society (Велика Британія).

Стрічка потрапила у трійку найкращих документальних фільмів 2023 року за версією Indiewire. Також 20 днів у Маріуполі отримав п’ять номінацій премії Cinema Eye Awards.

Робота номінована на премію Гільдії режисерів Америки в категорії Видатні режисерські досягнення в документалістиці.

У січні 2024 року 20 днів у Маріуполі номінували на премію BAFTA відразу у двох категоріях: Найкращий документальний фільм та Найкращий фільм іноземною мовою.

23 січня стало відомо, що стрічка Мстислава Чернова боротиметься за Оскар 2024 у номінації Найкращий документальний фільм.

Фото: скриншот з трейлера